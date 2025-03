De FIA heeft besloten de avondklok voor teamleden op woensdagavond tijdens de Chinese Grand Prix te verkorten. De aanpassing is noodzakelijk geworden vanwege de logistieke problemen die zijn ontstaan door bandenleverancier Pirelli.

De Grand Prix van China, die dit weekend op het programma staat, heeft te maken met de nodige logistieke uitdagingen. De overstap van de openingsronde in Melbourne naar China gaat niet zonder slag of stoot. Dit jaar wordt het sprintformat verreden op Chinese bodem en dat brengt de nodige drukte met zich mee voor de logistiek. Door de vrachtvertragingen tussen Australië en China, veroorzaakt door de problemen met de banden van Pirelli, ziet de FIA zich genoodzaakt in te grijpen.

Eerdere berichten

Eerder werd al duidelijk dat het voor Red Bull Racing, McLaren, Aston Martin en McLaren een race tegen de klok wordt om alles op tijd klaar te krijgen voor de vrijdag. "Er zijn twijfels over of het deze teams gaat lukken om de auto voor de vrije training af te hebben", vertelde de meereizende fotograaf Kym Illman op zijn YouTube-kanaal. "Er waren technische problemen met vliegtuigen, waardoor de vracht Melbourne niet kon verlaten. Normaal gesproken worden alle goederen op zondagnacht ingepakt en dan per vliegtuig getransporteerd naar de volgende bestemming, maar door technische problemen zijn er dus enorme vertragingen. De vracht hoort op maandagavond aan te komen en zo niet, dan op zijn laatst op dinsdagochtend. Dat geeft crews drie à vier dagen de tijd om de auto's klaar te maken voor de training. Echter, de eerdergenoemde teams werden verteld dat hun vracht pas om tien uur 's ochtends op woensdag zou aankomen. Dit werd uiteindelijk weer verschoven naar vier à vijf uur 's middags. Dit betekent dat ze dertig uur aan voorbereidingstijd zijn kwijtgeraakt. Ik kan je vertellen dat crewleden in hotels in Shanghai zitten, zoals ik, en genieten van een vrije dag, zoals ze dat gisteren ook al konden doen."

Avondklok ingekort vanwege vrachtvertragingen

Om de druk wat van de ketel te halen, heeft de FIA de avondklokperiode voor woensdagavond ingekort van 11,5 uur naar zes uur. Deze maatregel geldt voor maximaal zes operationele teamleden die zich bezighouden met het voorbereiden van de banden, nadat deze zijn gemonteerd door de bandensupplier. De FIA heeft deze concessie gedaan omdat het montageschema voor woensdag moest worden omgegooid vanwege de vrachtvertragingen. De maatregel zou de druk voor de teams ietwat moeten verlichten richting het aankomende weekend, wat er weer voor moet zorgen dat alle tien de renstallen 'gewoon' op tijd klaar zijn voor de eerste vrije training die vrijdag om 4:30 uur Nederlandse tijd, 11:30 uur in China, van start te gaan.

