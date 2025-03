De FIA heeft nieuwe technische richtlijnen aangekondigd om de flexibiliteit van achtervleugels in de Formule 1 aan banden te leggen, met name gericht op het mini-DRS systeem. De aanpassingen zijn bedoeld om het doorbuigen van vleugels nog beter in de gaten te houden en te beperken, vooral na wat de FIA ontdekte tijdens de Grand Prix van Australië.

