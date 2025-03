Isack Hadjar beleefde een eerste race om van het te janken - letterlijk en figuurlijk - en de Fransman was dan ook zeer emotioneel na zijn uitvalbeurt in Melbourne. Helmut Marko liet zich daar hard over uit, maar krijgt nu grote weerstand na zijn opmerkingen van Laura Winter én het internet.

Hadjar moest op zondag lijdzaam toezien hoe de rest van het veld van start ging met de eerste Grand Prix van het seizoen zonder hem. De kersverse Racing Bulls-rookie zou zelf ook gewoon starten, maar onder verraderlijke omstandigheden op Albert Park zat zijn race er al na enkele bochten in de opwarmronde voor de Fransman. Vervolgens zag de hele wereld hoe Hadjar in tranen was uitgebarsten en hij onder meer door niemand minder dan Anthony Hamilton getroost diende te worden, wat dan weer een mooi moment an sich was.

Marko onder vuur

Niet iedereen kon echter evenveel genieten van dat moment. Marko, bekend om zijn enorme hardheid, dacht er namelijk het zijne van: "Hij gaf een tranentrekkende show. Dat was heel gênant", zo liet de Red Bull-adviseur optekenen bij ORF. Die opmerkingen van Marko zijn bij Winter, presentatrice bij onder meer F1TV, in het verkeerde keelgat geschoten: "Er is absoluut geen plek voor deze houding in sport. Een jongeman laat zijn emoties zien in het heetst van de strijd. Dat is nooit gênant", zo laat ze op haar Instagram optekenen. Ook op internetforum Reddit is men het daarmee eens: "Marko heeft geen ziel", zo laat iemand optekenen. "Fuck Marko, hij is een schande voor deze sport", voegt iemand anders toe. "In een wereld vol met Helmut Marko's en Jos Verstappens, wees een Anthony Hamilton", besluit een ander.

