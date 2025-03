In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De allereerste F1-race van 2025 zit erop. De Grand Prix van Australië was dankzij de wisselvallige omstandigheden een ietwat chaotische wedstrijd. Toch wist Lando Norris vanaf de pole position te winnen. Hij moest in de slotfase nog wel de aanvallen van Max Verstappen zien af te slaan. Oscar Piastri zag een goed resultaat voor thuispubliek in duigen vallen door een late regenbui, waardoor hij op zijn slicks vast kwam te staan op het gras. Isack Hadjar maakte een nog dramatischere start van het seizoen mee. De Racing Bulls-coureur crashte al in de opwarmronde. Red Bull-adviseur Helmut Marko noemde de reactie van zijn rookie 'gênant'. Verder legde de FIA uit waarom vier coureurs die een regel hadden overtreden, niet bestraft werden, en kwam F1 met het nieuws dat een nieuw verdrag is ondertekend voor 2026.

Norris na verslaan Verstappen: 'Het was stressvol, Max was erg snel'

Lando Norris won zondag de eerste race van het seizoen, de F1 Grand Prix van Australië, door Max Verstappen in de slotfase nipt voor te blijven. Na veel safety cars en veranderingen in het weer was de Brit logischerwijs blij met zijn resultaat. "Het was fantastisch. Een lastige race, zeker met Verstappen achter mij was ik flink aan het pushen. Zeker de laatste rondjes. Ik zal niet liegen: het was stressvol en lastig. Deze races zijn wel genieten en onvoorspelbaar, gelukkig hebben we dit keer de juiste keuzes gemaakt. We hebben het vorig jaar vaak lastig gehad, maar wel geleerd van onze fouten in Silverstone en Canada. Het is pas de eerste race en ik was aan het pushen met Verstappen en Piastri achter mij." Lees hier het hele artikel over Lando Norris na zijn overwinning in de seizoensopener van 2025.

Verstappen pakt P2 tijdens spektakelstuk in Melbourne: "Het was het gokje waard"

Max Verstappen heeft in de chaos van de Grand Prix van Australië de tweede plek weten te veroveren. Lando Norris vertrok vanaf pole en schreef de race op zijn naam, terwijl George Russell uiteindelijk als derde over de streep kwam. Na afloop van de wedstrijd legde Verstappen tegenover Jolyon Palmer uit: "Het was een moeilijke race, maar aan het einde was het eigenlijk best leuk. Lando verloor flink wat momentum bij het ingaan van bocht zes, daardoor kon ik dichter bij komen en ik had ook nog DRS. Ik kwam erg dichtbij, maar het is erg lastig om hier in te halen. Die laatste ronden waren erg leuk, om te pushen en te vechten voor de overwinning. Ik was best blij dat de auto weer thuis heb kunnen brengen en flink wat punten heb kunnen scoren. Dit is een solide start voor ons." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen na de tweede plaats in Australië.

Marko kan niets met huilende Hadjar: "Dat was heel gênant"

Voor Isack Hadjar kwam het debuut tijdens de Grand Prix van Australië niet verder dan de formatieronde. De Frans-Algerijnse coureur verloor de controle over de VCARB02, crashte en zag zijn race daar eindigen. Met zichtbare teleurstelling droop hij af, waarbij Anthony Hamilton, de vader van Lewis Hamilton, een troostende arm om zijn schouder legde. Tegenover Sky Sports F1 trok de jongeling van het zusterteam van Red Bull dan ook het boetekleed aan: "Het voelde als 'the walk of shame.'" Dat Hamilton senior hem kwam troosten, betekende veel voor Hadjar, maar Red Bull-adviseur Helmut Marko is nog van de oude stempel en had een heel andere mening. Lees hier het hele artikel over Helmut Marko na de knullige crash van Isack Hadjar.

F1 en alle elf teams bereiken akkoord: nieuw Concorde Agreement ondertekend voor 2026

De Formule 1 heeft aangekondigd dat ze de handtekeningen van alle teams hebben verzameld voor het nieuwe Concorde Agreement die volgend seizoen ingaat. Het Concorde Agreement is een contract tussen de FIA, de constructeurs in de Formule 1 en de Formula One Group, waar Liberty Media grotendeels eigenaar van is. Hier staat in onder welke voorwaarden de teams met elkaar de strijd aangaan op de baan, en hoe de opbrengsten van uitzendrechten en het prijzengeld verdeeld worden. Ook Cadillac heeft haar handtekening gezet als elfde formatie op de grid van 2026. Lees hier het hele artikel over het nieuwe verdrag tussen alle partijen van de koningsklasse.

Verstappen legt uit waarom hij doorreed op slicks in regen: "Dán had het kunnen werken"

Max Verstappen is tweede geworden in de F1 Grand Prix van Australië, vlak achter Lando Norris. Hij bleef twee ronden langer dan de McLarens doorrijden op zijn slicks in de regen, maar helaas lukte het hem niet om op die manier de seizoensopener te winnen. De coureur van Red Bull Racing legt uit wat zijn strategie was in de wisselvallige omstandigheden. "We stonden op de mediums en uiteraard weet je nooit precies hoe dat gaat uitpakken", antwoordde Verstappen op de vraag bij de persconferentie waarom hij twee ronden extra buiten bleef. "Maar ik dacht wel dat het de verstandige beslissing was met nog 15, 16 of 20 ronden te gaan, toen de safety car werd uitgerukt. En toen begon het natuurlijk te regenen. Ik zag [de McLarens] voor mijn neus eraf glijden, maar ik bleef nog wel op de baan. Toen ik Oscar terug op de baan zag komen, dacht ik: 'Nou, laten we maar buiten blijven'." Lees hier het hele artikel over waarom Max Verstappen doorreed op slicks in de regen.

FIA verklaart uitblijven straffen voor Hamilton en co ondanks overtreding in GP Australië

Vanwege de regenachtige omstandigheden crashte Jack Doohan al in de eerste ronde op het Albert Park Circuit en dat zorgde voor een safety car. Iedereen moet zich dan onder andere houden aan artikel 55.7 van het sportief reglement. Daarin staat dat "alle deelnemende auto's snelheid moeten minderen en een lijn achter de safety car moeten vormen met niet meer dan tien autolengtes ertussen". De nadruk ligt hier op dat laatste stukje, dus dat je geen gat van meer dan tien autolengtes mag laten vallen tussen jou en je voorligger. Doe je dat wel, dan hou je de rest van het veld achter je te erg op en dat kan een fikse tijdstraf tot gevolg hebben. Vier coureurs overtraden deze regel, maar werden niet bestraft. Lees hier het hele artikel over de uitleg van de stewards over penalty's die niet zijn uitgedeeld.

