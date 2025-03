De wedstrijdleiding zag Alexander Albon, Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda een overtreding begaan tijdens de natte, gekke F1 Grand Prix van Australië. Penalty's bleven echter uit en de FIA heeft in een verklaring laten weten waarom.

Vanwege de regenachtige omstandigheden begon de seizoensopener op het Albert Park Circuit achter de safety car. Iedereen moet zich dan onder andere houden aan artikel 55.7 van het sportief reglement. Daarin staat dat "alle deelnemende auto's snelheid moeten minderen en een lijn achter de safety car moeten vormen met niet meer dan tien autolengtes ertussen". De nadruk ligt hier op dat laatste stukje, dus dat je geen gat van meer dan tien autolengtes mag laten vallen tussen jou en je voorligger. Doe je dat wel, dan hou je de rest van het veld achter je te erg op en dat kan een fikse tijdstraf tot gevolg hebben.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA keurt 'right to review' Mercedes goed: penalty Antonelli en uitslag GP Australië herzien

Geen penalty vanwege deze bijzonderheden

Albon, Alonso, Hamilton en Tsunoda hadden deze regel overtreden in de beginfase van de wedstrijd, maar de stewards deelden geen straf uit en kwamen met een uitleg: "Ook al was het gat met de vorige auto groter dan de tien autolengtes die staan aangegeven in de reglementen, hebben de stewards rekening gehouden met de weersomstandigheden evenals met het feit dat het gat ruim voor de herstart was hersteld. Vanwege deze bijzonderheden is er geen penalty toegepast."

De stewards zagen het dus als force majeure en waren tevreden met hoe de vier coureurs het voor de herstart hadden opgelost. Albon finishte uitstekend als vijfde in de Williams, mede dankzij 'meteoroloog' Carlos Sainz die na zijn crash als strateeg aan de pitmuur stond. Hamilton en Tsunoda werden respectievelijk teleurstellend tiende en twaalfde, nadat ze niet konden profiteren van de bui laat in de race. Alonso maakte een zeldzame fout en crashte in ronde 32 van 57.

Gerelateerd