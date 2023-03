Sponsor noemt Hamilton achtvoudig kampioen, Plooij ziet Norris naast Verstappen wel zitten | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Maandag 27 maart 2023 21:54

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is raceweek en dus tellen we af naar de Grand Prix van Australië. In aanloop naar die race kwam er weer het één en ander naar buiten. Zo heeft Formule 1-CEO Stefano Domenicali het idee geopperd om de vrije training te lozen, Formule 1-journalist Jack Plooij ziet Lando Norris en Max Verstappen als een goed duo van Red Bull Racing en Lewis Hamilton werd op een evenement uitgeroepen tot achtvoudig wereldkampioen. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

VIDEO: Red Bull viert feest met Pérez en Alonso, Verstappen maakt zich uit de voeten

De relatie tussen Sergio Pérez en Max Verstappen is weleens beter geweest. Na de Grand Prix van Saoedi-Arabië, die gewonnen werd door de Mexicaan, maakte de Nederlander zich snel uit de voeten. Nu staat Verstappen al niet bekend als een feestbeest, maar de festiviteiten voor Pérez, daar had hij geen zin in. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton tijdens evenement sponsor Mercedes uitgeroepen tot 'achtvoudig' kampioen

Volgens de officiële statistieken heeft Lewis Hamilton op dit moment evenveel wereldbekers als Michael Schumacher, namelijk zeven. Toch had sponsor Petronas een ander feitenboekje bij de hand, want tijdens een speciaal evenement onthaalde de sponsor Hamilton als achtvoudig kampioen. Hele artikel lezen? Klik hier

Plooij ziet Norris naast Verstappen wel gebeuren: "Als Pérez zo blijft piepen"

Volgens voormalig pitreporter Jack Plooij is Lando Norris de beste vervanger van Sergio Pérez. De Mexicaan heeft zich in de voorbije races aangediend als titelkandidaat, maar de relatie met Verstappen zou niet ideaal zijn. Checo heeft nog een contract tot en met 2024 en volgens Plooij zou Norris na die tijd prima kunnen instappen. Hele artikel lezen? Klik hier

Domenicali wil van vrije trainingen af: "Het publiek houdt er niet van"

Formule 1-CEO Stefano Domenicali wil op den duur af van de vrije trainingen in de Formule 1. De sessie die voornamelijk in het teken staan als voorbereiding voor de teams op de kwalificatie en de race zou volgens de Italiaan niet interessant voor de fans zijn. Zoals het kwalificatieformat de afgelopen jaren weleens is veranderd, staat hij ook open voor een verandering voor de vrije training. Hele artikel lezen? Klik hier

Tientallen auto's door onbekenden vernield tijdens circuitdag in Assen

Voor een aantal fans is de circuitdag in Assen met een kater geëindigd. De organisatie van Hart voor Auto's meldt namelijk dat er op tientallen auto's zijn beschadigd. Het zou gaan om krassen op de auto's en het losdraaien van wielbouten. Hele artikel lezen? Klik hier