Jeen Grievink

Maandag 27 maart 2023 10:16 - Laatste update: 10:54

De Grand Prix van Saoedi-Arabië werd wederom met een klinkende één-twee afgesloten door Red Bull Racing, maar toch lijken er wat spanningen te zijn binnen het team. Dit beeld wordt eerder bevestigd dan ontkracht door onderstaande video, waarin te zien is hoe Verstappen zich na de podiumceremonie snel uit de voeten maakt.

Het seizoen van 2023 had niet beter kunnen beginnen voor Red Bull Racing. Althans, dat zou je denken. Met tweemaal een één-tweetje haalde het Oostenrijkse team het maximaal mogelijke aantal punten binnen. In zowel het coureurs- als constructeurskampioenschap gaat Red Bull dan ook fier aan kop. Toch is de lucht niet helemaal strak blauw. Er zijn een paar kleine wolkjes die goed in de gaten gehouden moeten worden. Die wolkjes heten Verstappen en Pérez. In Saoedi-Arabië leek er wederom wat op te borrelen tussen de twee, nadat Verstappen de snelste raceronde had afgesnoept van zijn teamgenoot. Op nieuw opgedoken beelden is ook te zien dat Verstappen na de podiumceremonie geen zin had om het feestje mee te vieren met Pérez, nadat de Mexicaan de overwinning had gepakt.

Verstappen was niet gelukkig in Djedda

Pérez won in Djedda, maar omdat Verstappen tweede werd én het punt voor de snelste raceronde op zijn naam zette, bleef hij toch aan de leiding in het klassement. Het leek er echter op dat Pérez niet helemaal blij was met het feit dat zijn teamgenoot in de allerlaatste ronde dit extra punt van hem had afgepakt. Verstappen leek op zijn beurt ook niet helemaal in zijn hum, want na afloop stelde hij dat "we de race gewoon hadden moeten winnen". Daarmee bedoelde hij dat niet Pérez, maar hij als winnaar over de streep had moeten komen. Van een feeststemming was na afloop dan ook geen sprake bij Verstappen. Op onderstaande beelden is te zien hoe hij na de podiumceremonie in Djedda zich snel uit de voeten maakte.

Verstappen maakt zich uit de voeten, feestje voor Pérez

Na afloop van de festiviteiten, greep Verstappen zijn beker en de champagne en maakte hij dat hij weg kwam. Op de video zien we hoe hij de trap afloopt, terwijl de Red Bull-crew bovenaan de trap wacht op winnaar Pérez om een klein feestje te vieren. Terwijl de Mexicaan alle aandacht krijgt, beent Verstappen zielsalleen de trap af. Alonso deelde op zijn beurt gezellig mee in de festiviteiten en ontving de felicitaties van Red Bull-teambaas Christian Horner, die hem complimenteerde met zijn derde plaats op het podium.