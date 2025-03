Liam Lawson mistte zaterdag de derde vrije training wegens motorproblemen en zou tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Australië niet verder komen dan P18 dankzij een paar foutjes. De Nieuw-Zeelander was dan ook niet blij met zijn zaterdag.

Bij F1 TV blikt Lawson terug op zijn zaterdag. "We hadden verwacht dat het begin van de kwalificatie lastig zou zijn. Om eerlijk te zijn gingen we er al vanuit dat de eerste rondjes lastig gingen worden en we hoopten toch door te komen in Q1. Dat ik eraf ging tijdens mijn tweede rondje in Q1 zorgde ervoor dat de planning op de schop moest en mijn laatste ronde was tot de laatste sector goed. Dat ik VT3 heb gemist helpt niet, maar ik moet er ook gewoon niet afgaan in de kwalificatie." Lawson geeft wel aan dat hij op een halve seconde zat van pole toen hij in zijn laatste rondje een momentje had. "We zaten voor bocht negen een halve seconde van pole, maar ik had toen al een momentje en de banden begonnen al minder te worden. Daar hebben we het hele weekend al last van. Het was handig geweest om dat wat meer te testen in VT3."

Lawson reed op vrijdag wel VT1 en VT2, maar de Nieuw-Zeelander geeft aan dat hij niet veel rondjes met veel brandstof heeft gereden en dus niet weet hoe zijn race pace gaat zijn. "Ik heb niet veel gereden met veel brandstof in de auto. We denken wel dat een stap met de auto hebben gezet ondanks mijn dag, Verstappen zit in een goede positie. We gaan verder wel zien wat het weer morgen doet." Lawson zal vanaf P18 gaan beginnen.

