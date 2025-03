Red Bull verklaart teleurstellende vrijdag, Viaplay sluit deal met Ziggo | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De eerste twee vrije trainingen zitten erop en dus is weer genoeg om over na te praten. Red Bull Racing kwam niet lekker voor de dag en Helmut Marko geeft tekst en uitleg over de eerste dag in Australië. Ook Max Verstappen heeft zich uitgelaten over de problemen, daarnaast kondigt Viaplay een deal aan met Ziggo, waardoor klanten van het kabelbedrijf nu gratis Viaplay TV kunnen kijken. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 14 maart.

Ferrari en McLaren maken de dienst uit tijdens eerste vrije trainingen

Lando Norris vond zichzelf bovenaan terug aan het einde van de eerste vrije trainingen. Die training werd overigens onderbroken door een rode vlag, vanwege een flinke klapper. De tweede training ging vanochtend om 06:00 uur van start en het was niemand minder dan Charles Leclerc die daarin de snelste tijd wist neer te zetten. Voor Red Bull was het een mindere sessie.

Red Bull verklaart teleurstellende vrijdag: 'Dat is maximaal haalbare'

Max Verstappen werd vrijdag tijdens de eerste twee trainingen voor de Grand Prix van Australië vijfde en zevende namens Red Bull Racing en het team had het duidelijk lastiger dan vooral McLaren en Ferrari. Helmut Marko, adviseur van het team, heeft een duidelijke boodschap voor de Nederlander en zijn fans wat betreft een realistische doelstelling voor dit weekend.

'Red Bull wilde interesse McLaren in Verstappen counteren met transfer Piastri'

Oscar Piastri verlengde deze week zijn contract bij McLaren voor meerdere jaren [zeker tot en met 2028] en ligt zo nog langer vast dan Lando Norris, die tot eind 2026 bij het Britse team zal rijden. Toch zag het er eind 2024 even naar uit dat Piastri weg zou gaan en naar Red Bull Racing zou verkassen om daar de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen te worden. Even leek een ruil ook nog een mogelijke uitkomst.

Verstappen over problemen met nieuwe Red Bull: "We gaan hem bestuurbaarder maken"

Max Verstappen begon het F1-seizoen 2025 met de vijfde tijd in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Australië. Het is nog lastig te zeggen waar Red Bull Racing staat in de pikorde en of ze de problemen die tijdens de wintertest boven kwamen drijven, kunnen oplossen. De regerend wereldkampioen ging tevens in op de verwachte regen.

Viaplay en Ziggo slaan handen ineen: Viaplay TV per direct beschikbaar

Viaplay heeft een overeenkomst gesloten met VodafoneZiggo voor de doorgifte van Viaplay TV. De kabelgigant meldt dat de zender vanaf heden beschikbaar is en te vinden is op kanaal 13. Het infokanaal van Ziggo verhuist daarom naar kanaal 999.

