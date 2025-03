In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag erkende Max Verstappen dat de RB21 niet presteerde tijdens de testdagen zoals hij had gehoopt, ging Helmut Marko in op de prestatieclausules die Verstappen in zijn contract bij Red Bull Racing heeft, maakte McLaren bekend dat Oscar Piastri vlak voor zijn thuisrace zijn contract bij het team heeft verlengd en werd er een weerwaarschuwing afgegeven voor aankomend weekend in Melbourne. Dit is de GPFans Recap van 12 maart.

Artikel gaat verder onder video

Britse media zien grote uitdaging voor Verstappen: "Niet zoals we gewend zijn van Red Bull"

Aankomende zondag begint Max Verstappen aan een seizoen waarin hij zijn vijfde wereldkampioenschap kan pakken. Vooruitblikkend op de F1 Grand Prix van Australië, verwachten een aantal analisten echter dat Red Bull Racing het lastig gaat krijgen in de strijd tegen McLaren, Ferrari en Mercedes. Meer lezen over wat de Britse media te melden had over Verstappen en Red Bull Racing? Klik hier!

Marko onthult over prestatieclausules Verstappen: 'Dan bestaat het gevaar dat hij vertrekt'

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft onthuld dat Max Verstappen inderdaad prestatieclausules in zijn contract - dat nog tot eind 2028 geldig is - heeft staan die ervoor zorgen dat de Nederlander kan vertrekken als deze prestatiedoelstellingen niet gehaald worden. Meer lezen over wat Marko over de prestatieclausules van Verstappen te zeggen heeft tijdens de geruchten omtrent de Nederlander en Mercedes en Aston Martin? Klik hier!

McLaren heeft groot nieuws: Oscar Piastri verlengt contract voor 'meerdere jaren'

Leuk nieuws voor het team van McLaren en voor Oscar Piastri zo vlak voor het seizoen: het contract van de Australische rijder is namelijk met meerdere seizoenen verlengd. Piastri lag tot dit moment nog tot 2026 vast en dus heeft het papaya-team een uitstekende slag weten te slaan. Meer lezen over de contractverlenging van Piastri bij McLaren? Klik hier!

Verstappen eerlijk: 'Ik had meer van de RB21 verwacht, nog veel werk te verrichten'

Max Verstappen begint niet erg hoopvol aan het eerste weekend van het F1-seizoen 2025: de Grand Prix van Australië. De Nederlander is de laatste jaren vaak uitgevallen in Melbourne en hoopt dat dit hem in 2025 niet gaat overkomen en legt tevens uit waarom hij 'meer had verwacht' van de RB21 en 'er nog veel werk te verrichten is' voor Red Bull Racing. Meer lezen over wat Verstappen voor het weekend in Melbourne te zeggen heeft over de RB21 van Red Bull Racing? Klik hier!

Meteorologisch centrum Melbourne komt met weerswaarschuwing voor GP Australië

De F1 Grand Prix van Australië wordt aankomend weekend gehouden en het lijkt erop dat het weer een belangrijke rol gaat spelen. Het meteorologisch centrum van de regering heeft zelfs een weerswaarschuwing afgegeven. Tijdens de race in Melbourne kunnen we tevens regen verwachten. Meer lezen over wat voor weer het komend weekend gaat worden in Melbourne? Klik hier!

Gerelateerd