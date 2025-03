Aankomende zondag begint Max Verstappen aan een seizoen waarin hij zijn vijfde wereldkampioenschap kan pakken. Vooruitblikkend op de F1 Grand Prix van Australië, verwachten een aantal analisten echter dat Red Bull Racing het lastig gaat krijgen in de strijd tegen McLaren, Ferrari en Mercedes.

Niemand legde minder kilometers af dan Red Bull tijdens de Formule 1-wintertest in Bahrein. Liam Lawson en Verstappen hadden in totaal slechts 304 ronden of 1645 kilometer achter hun naam staan. De laatstgenoemde hoopt natuurlijk met succes de rijderstitel te verdedigen in 2025, maar dat gaat een flinke uitdaging worden als de pikorde hetzelfde is als eind vorig jaar. De testdagen verliepen dan ook niet vlekkeloos voor de Oostenrijkse formatie vanwege meerdere mechanische problemen, waaronder de waterdruk in de Honda-krachtbron. Verstappen was nog enigzins optimistisch en zei: "[De auto] kan niet slechter zijn dan die van afgelopen seizoen."

Rare test voor Red Bull

"Het was niet een test zoals we die gewend zijn van Red Bull", begon analist Ted Kravitz bij Sky Sports F1. "Het is raar dat geen van de andere teams last had van betrouwbaarheidsproblemen. [Red Bull] deed eigenlijk geen echte raceruns, ze vertrouwen erop dat ze op een gegeven moment de afstelling wel goed krijgen. Ze deden tests met de nieuwe voorvleugel en de nieuwe neus die ze hadden meegenomen. De rest van de aerodynamica is anders [dan in 2024], de ophanging is anders, de vloer is al helemaal anders. Het is hun eerste auto zonder de naam van Adrian Newey erop [sinds 2005] en ze weten niet zeker hoe dat gaat uitpakken. Heel raar allemaal voor Red Bull."

Potentie uit de auto halen

"De laatste testdag benadrukte wel dat ze niet blij zijn met de auto", zo voormalig F1-coureur en tevens analist Karun Chandhok aan. "De andere topteams deden runs van 57 ronden, vaak met beide coureurs. Red Bull deed steeds korte runs, puur om dingen te checken. Dit vertelt me dat ze nog steeds potentie uit de auto proberen te halen, die ze nog niet gevonden hebben. Het voelt eigenlijk als een verlenging van vorig jaar: McLaren met de snelste auto, de andere drie [teams] zitten dichtbij, Max moet alles uit de kast halen om een goede rondetijd neer te zetten."

