Marc Surer noemt het een ramp als Max Verstappen dit jaar weer zou domineren in de in de Formule 1, maar de voormalig koningsklasse-piloot verwacht echter dat het juist een ontzettend spannend seizoen zal worden.

Het Formule 1-seizoen van 2024 bleek een stuk spannender te worden, dan velen in eerste instantie hadden gedacht. Max Verstappen begon dominant aan het seizoen en leek op dezelfde voet als in 2023 verder te gaan, maar niets was minder waar. Red Bull Racing zakte ver terug qua performance en eindigde in het constructeurskampioenschap zelfs achter McLaren en Ferrari. Verstappen wist zijn vierde wereldtitel wel uit het vuur te slepen, maar dit ging niet zonder slag of stoot.

Dominantie Verstappen

Dat was een goede ontwikkeling, aldus Marc Surer: "Als Verstappen weer gaat domineren, is dat een ramp", klinkt het bij Makthavare.se. "Niet alleen voor de fans, maar ook voor mij als commentator. Toen hij vorig jaar de eerste twee races won, zei ik: 'Alsjeblieft niet, niet nog een keer.'"

Een spannend seizoen

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Maar toen bleek het het beste seizoen sinds lange tijd te worden. Ik verwacht dit jaar hetzelfde, omdat de reglementen niet veranderd zijn. De auto's liggen dicht bij elkaar, dus we gaan verschillende winnaars op verschillende circuits zien."

