Volgens Formule 1-commentator Allard Kallf moeten we in 2025 toch echt rekening houden met Lewis Hamilton als titelkandidaat. Red Bull Racing heeft volgens de Italiaanse pers een officiële klacht bij de FIA ingediend over de flexibele achtervleugels en Johnny Herbert zou geschokt zijn als Max Verstappen niet verkast naar Aston Martin. Dit is de GPFans Recap van woensdag 5 maart.

'Of er waren problemen bij Red Bull en Verstappen, of ze hebben veel vertrouwen'

Red Bull Racing en Max Verstappen maakten vorige week tijdens de testdagen in Bahrein niet heel veel indruk met het aantal rondjes en de tijden die genoteerd werden. Insider en journalist Chris Medland heeft daar twee theorieën over gehoord. Lezen hoe Medland terugkijkt op de testdagen van Red Bull Racing? Klik hier!

Waché reageert op kritiek Newey: "Neem het niet persoonlijk en misschien is het waar"

Volgens Pierre Waché had de inmiddels vertrokken Adrian Newey misschien wel gelijk toen hij stelde dat de ontwikkelingsrichting van de RB20 niet de juiste was. De huidige technisch directeur van Red Bull zegt dat de kritiek van zijn voormalige collega hem niet veel doet en dat hij vastberaden is om het team weer regelmatig te laten winnen. Lezen wat de technisch directeur over de woorden van Newey te zeggen heeft? Klik hier!

Kalff verrast met uitdager voor Verstappen: 'Mensen vinden het niet leuk als je dat zegt'

Allard Kalff ziet bij de constructeurs niet een team er bovenuit steken richting de start van het seizoen, iets wat eigenlijk gedurende het seizoen 2024 - zeker vanaf de tweede seizoenshelft - al niet meer het geval was. Bij de coureurs ziet Kalff naast Max Verstappen nog een andere favoriet waarvan 'mensen het niet leuk vinden' als je zijn naam noemt. Lezen hoe Allard Kallf naar het nieuwe seizoen kijkt? Klik hier!

Herbert zou "geschokt" zijn als overstap Verstappen naar Aston Martin er niet van komt

Johnny Herbert beweert dat de vermeende overstap van Max Verstappen naar Aston Martin wel eens werkelijkheid zou kunnen worden. De voormalig FIA-steward zou naar eigen zeggen zelfs geschokt zijn, als het niet gebeurt. Lezen waarom Herbert verwacht dat Verstappen bij het groene team gaat tekenen? Klik hier!

'Red Bull dient officiële klacht in: FIA bezoekt McLaren en Ferrari nog voor seizoensstart'

Nadat McLaren en Mercedes, naar verluidt, door Red Bull zijn beschuldigd van het gebruiken van een flexibele achtervleugel, heeft Red Bull volgens Formula Uno Analisi Tecnica nu ook de pijlen gericht op Ferrari. Een delegatie van de FIA zou zelfs een bezoek brengen aan de werkplaats in Maranello, zo stelt het medium. Alles lezen over de klacht die Red Bull zou hebben ingediend? Klik hier!

