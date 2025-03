Red Bull voorzichtig, Williams sterk: Belangrijkste conclusies na testdagen in Bahrein

De testdagen van F1 in 2025 zitten erop. Voor fans een mijlpaal na maanden geen F1, terwijl het voor de teams en coureurs de afgelopen dagen het eerste moment was om de auto aan de tand te voelen. De conclusies na de drie testdagen.

De eerste testdag, die bijna een uur werd verstoord door een stroomstoring, werd op P1 afgesloten door Lando Norris voor George Russell en Max Verstappen. De tweede dag verliep rustig en zonder veel problemen, met Carlos Sainz op P1 voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Op dag drie was het George Russell die op P1 afsloot voor Verstappen en Alex Albon. Heel belangrijk is dit niet. Belangrijker zijn hele andere zaken.

Aantal gemaakte kilometers

Het belangrijkste tijdens de testdagen is namelijk kilometers maken, data verzamelen, dingen uitproberen en wegstrepen of noteren voor later gebruik. Qua aantal gereden rondjes blonken drie teams uit. Mercedes, Haas en Racing Bulls reden meer dan 450 rondjes, veel meer dan Alpine op P4 met 405 rondjes. Aston Martin en Red Bull stelden op dit gebied teleur met 306 en 304 rondjes respectievelijk.

Bij de coureurs reed Esteban Ocon namens zijn nieuwe team Haas meteen 260 rondjes, als enige coureur boven de 250 rondjes. Ook Isack Hadjar kreeg met 243 rondjes meteen veel kilometers voor zijn kiezen richting zijn debuutseizoen. Lewis Hamilton reed maar 162 rondjes namens Ferrari, terwijl Verstappen er maar 155 reed en teamgenoot Liam Lawson 149.

Bizarre problemen tijdens testdagen Bahrein

Daar waar de auto's erg betrouwbaar bleken en er pas op de vrijdag echt wat uitstapjes te noteren waren, kregen we wel met drie rode vlaggen te maken. Op woensdagmiddag kreeg het circuit te maken met een stroomstoring, waardoor er bijna een uur geen actie op de baan was. Er werd aan het einde van de dag een uur extra gereden.

Op de dagen daarna gebeurde er weer aparte dingen. Zo lag er ineens glas op het rechte stuk, waardoor een rode vlag nodig was. In de middagsessie op vrijdag reed er tijdens de sessie ineens een bus op het circuit, waardoor er ook kort een rode vlag nodig was. Veel tijd zouden deze rode vlaggen echter niet in beslag nemen.

Red Bull voorzichtig?

Red Bull Racing reed van alle teams dus het laagste aantal rondjes, terwijl Verstappen en Lawson op de voorlaatste en laatste plaats stonden bij de coureurs (Lance Stroll reed het minste aantal rondjes, maar kwam hele vrijdag wegens ziekte niet in actie). De woensdag begon voor Red Bull met veel rondjes nog goed. De twee dagen daarna bleef het team echter onder de honderd rondjes door wat problemen.

Toch was het Olav Mol die ook een andere gedachtegang had: Red Bull trapte bewust op de rem na de eerste dag omdat de auto beter presteerde dan ze verwacht hadden en ze in het vervolg van de testdagen niet veel weg wilden geven of de favorietenrol op zich wilde nemen. Die geven ze met alle liefde aan McLaren, was de gedachte van Mol. Hoe dan ook, feiten zijn dat Red Bull het minst productief was tijdens de testdagen.

Mercedes en Williams maken indruk

Wie wel productief waren? Mercedes en Williams. Terwijl McLaren zoals verwacht er goed uitzag en Ferrari nog zoekende was, reed Mercedes zonder veel noemenswaardige problemen het hoogste aantal rondjes van alle teams bij elkaar. Zowel Kimi Antonelli als Russell konden na hartenlust de W16 aan de tand voelen, wat veel data heeft opgeleverd. Ook qua snelheid zat het team er goed bij.

Toch was Williams de grootste verrassing van de testdagen. Williams maakte vorig jaar geen goed seizoen mee, vooral door enorm veel crashes en alle kosten die daarbij komen kijken. Nu het team met Albon en Carlos Sainz een ervaren duo in huis heeft is de verwachting dat het een beter seizoen gaat draaien en het team vanaf 2026 wellicht weer een serieuze uitdager kan zijn. Toch was Williams, zeker op basis van een snelle ronde, de snelste auto van de afgelopen drie dagen. De combinatie van een betere auto en twee ervaren coureurs kan het team wel eens helpen om een hele grote stap te zetten in 2025.

Aston Martin stelt teleur

Aston Martin reed net zoals Red Bull dus erg weinig rondjes vergeleken met de andere teams. Het is alom bekend dat de focus bij het team op 2026 ligt en niet op dit jaar het gat naar de vier topteams dichten, maar toch zal het team gehoopt hebben tegen minder problemen aan te zijn gelopen dan nu het geval was. Fernando Alonso klaagde op de eerste dag al, terwijl Stroll nooit zijn ritme vond.

Stroll was tevens ziek, wat ook de planning op de laatste dag volledig op de schop gooide. Al met al was het een chaotische week voor Aston Martin, dat op meer gehoopt zal hebben. Het positieve is: het kan het team beter nu dan over twee weken overkomen.

