Uitbreidend Viaplay deelt volgende klap uit aan F1-fans, Verstappen gaat in op impact baby | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Viaplay had vandaag een boel nieuws aan te kondigen. De Scandinavische streamingdienst zal hier in Nederland twee tv-kanalen lanceren voor het F1-seizoen van 2025. Er is echter ook minder goed nieuws: de samenvattingen van Grands Prix zullen niet langer meer te zien zijn bij de NOS of Ziggo Sport. Een rallycoureur is het eerste slachtoffer geworden van de aangescherpte gedragsregels van de FIA en heeft kunnen rekenen op een flinke boete. Verder heeft de familie Schumacher volgende juridische stappen aangekondigd, gaat Max Verstappen in op zijn aankomend vaderschap en is Red Bull-topman Pierre Waché sceptisch over de nieuwe reglementen van 2026.

FIA deelt eerste forse straf na schelden uit aan rallycoureur

De FIA voerde aan het begin dit jaar bijzondere regels in die grof taalgebruik en wangedrag van coureurs tijdens FIA-momenten moet inperken. Het lijkt erop dat de regels niet zomaar op papier gezet zijn, want de eerste straf in het kader van die aanscherpingen is nu daadwerkelijk uitgedeeld. Het gaat om rallycoureur Adrien Famoux, die het afgelopen weekend actief was in het World Rally Championship in Zweden. Tijdens een interview, dat uitgezonden werd op RallyTV, liet hij een scheldwoord glippen: "We fucked up yesterday", zo liet hij aan het einde van het interview horen. Lees hier het hele artikel over het eerste slachtoffer van de aangescherpte regels omtrent taalgebruik.

Viaplay komt in samenwerking met Odido en DELTA met twee nieuwe zenders

Viaplay heeft in samenwerking met Odido en DELTA twee nieuwe zenders gelanceerd. Het gaat onder meer om Viaplay TV, dat gratis te bekijken zal zijn en een deel van het aanbod zal tonen. Onder meer de Premier League, de Bundesliga, de vrijdagtrainingen van de Formule 1 en verschillende dartstoernooien komen langs, evenals de samenvattingen van de Formule 1 en de nieuwe programma's van Rob Kamphues, die recent aangetrokken werd door de zender. Ook lanceert men Viaplay TV+ beschikbaar. Die zender kost 16,99 euro per maand en daarop is alles te zien. Die zender is beschikbaar voor mensen die liever niet via de app kijken van Viaplay en gewoon een add-on bij hun televisieabonnement willen. Lees hier het hele artikel over de nieuwe tv-zenders van Viaplay.

Waché blijft sceptisch over 2026-reglement: "Te laat om daar nog over te discussiëren"

Hoewel de Formule 1-teams zich opmaken voor het nieuwe seizoen, wordt er op de achtergrond ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van de wagens voor 2026. Pierre Waché stelt dat Red Bull redelijk tevreden is over het reglement dat volgend jaar ingaat, maar uit in een gesprek met Motorsport.com ook zijn zorgen over het nieuwe tijdperk van de Formule 1. "Het is nu te laat om daar nog over te discussiëren. Zelfs als het snelheidsprofiel en de ervaring voor de coureurs niet overeenkomen met wat we graag willen zien van de Formule 1, is het alsnog puur onze taak om het snelste pakket te bouwen. Daarom focus ik me niet meer op wat ik persoonlijk van de nieuwe regels vind." Lees hier het hele artikel over wat deze Red Bull-topman vindt van de nieuwe technische reglementen.

Verstappen over impact van aanstaande baby met Kelly Piquet: 'Zeker heel spannend'

In een interview met Verstappen.com voorafgaand aan het begin van het seizoen gaat Max Verstappen in op de komst van zijn eerste baby met Kelly Piquet. De viervoudig wereldkampioen is enthousiast, maar weet ook dat het een stuk drukker gaat worden voor zowel hem als Kelly Piquet om in het dagelijks leven ook nog een baby te moeten verzorgen naast Penelope. Verstappen denkt echter dat hij zijn werk nog gewoon normaal kan blijven doen, iets waar veel mensen nog wel aan twijfelen. "Eerlijk gezegd hoop ik dat er niet veel zal veranderen. Qua rijden zou dat niet moeten zijn. Het is zeker heel spannend. Het is heel moeilijk om dat in woorden uit te drukken totdat de baby geboren is." Lees hier het hele artikel over het kindje van Max Verstappen en Kelly Piquet.

Samenvattingen F1 in 2025 alleen nog exclusief te zien bij Viaplay

Viaplay heeft voor degenen zonder abonnement slecht nieuws: vanaf 2025 zijn de samenvattingen van de Formule 1, net zoals de sessie zelf, alleen nog maar exclusief bij Viaplay te zien. Eerder lieten ook NOS en Ziggo Sport hier nog wel beelden van zien, maar dit zal vanaf aankomend seizoen dus niet meer het geval zijn. Mensen die dus geen abonnement bij Viaplay hebben, zullen het lastig gaan hebben om in 2025 ook maar iets te zien van F1. F1TV is wat dat betreft naast de Scandinavische streamingdienst nog de enige overgebleven optie. Lees hier het hele artikel over de samenvattingen van de Formule 1 in Nederland.

Familie Michael Schumacher bevestigt hoger beroep: "Dat choqueert me nog het meest"

Een woordvoerder van Corinna Schumacher, de vrouw van zevenvoudig wereldkampioen Michael, en van de familie heeft bevestigd dat ze volgende juridische stappen gaan zetten. Een van de veroordeelden in de veel besproken afpersingszaak kreeg van een Duitse rechtbank niet meer dan een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en dat vond de familie Schumacher en hun advocaat Thilo Damm te mild. "We gaan in beroep tegen wat wij een veel te milde straf vinden voor de heer F.", leest de verklaring van de woordvoerder. "Naar mijn mening was hij het meesterbrein hierachter. Wat mij nog steeds het meest choqueert is de ongelooflijke schending van vertrouwen. Hij hoort zo bestraft te worden dat het mogelijke na-apers afschrikt." Lees hier het hele artikel over de chantagezaak rondom de familie van Michael Schumacher.

