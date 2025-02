Lando Norris zal een rol gaan spelen in de aankomende film 'F1' met onder andere Brad Pitt. Norris vertelt dat hij absoluut niet ambieert om een acteur te worden in de toekomst, maar vond het wel leuk om deel uit te maken van de film die in juni uit zal komen in Nederland.

Op zondag kwam de tweede trailer naar buiten, waarin een botsing met Max Verstappen te zien is. De eerste, langere trailer verscheen in juli al, waarin naast de F1-coureurs en de cast van de film ook Guenther Steiner te zien was. Het is niet de eerste film over de Formule 1, maar wel de eerste film die in samenwerking met de FOM is gemaakt om de sport wereldwijd in de kijker te zetten. De Netflix-serie Drive To Survive, die in 2019 verscheen op het platform, was een daverend succes, en een belangrijke reden waarom F1 exponentieel is gegroeid in populariteit in de afgelopen jaren. De FOM zal hopen om met 'F1' wederom zo een slag te slaan, dit maal in de bioscoop in plaats van de zitkamer.

"Ik zit er een beetje in," onthulde Norris bij het Engelse televisieprogramma This Morning over de F1-film. "Ik ben absoluut niet Hollywood. Ik wil absoluut uit Hollywood wegblijven. Ik vind het op een bepaalde manier gewoon leuk om in mijn auto te rijden en naar huis te gaan. Het is geweldig om vorig jaar met sommige jongens samen te werken, om achter de schermen te staan en de camera's te zien. Het is leuk om er deel van uit te maken, maar ik vind het ook spannend om te zien wat een Formule 1-film überhaupt is en waar het over zal gaan. Het was heel bijzonder om te zien hoe het de afgelopen jaren tot stand is gekomen. Het was leuk om er deel van uit te maken. Ik ben absoluut geen acteur, dat zal ik ook nooit worden, maar ik zal altijd die kleine scènes op de achtergrond spelen en misschien zie je me hier of daar.”

