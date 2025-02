Verstappen reageert Aston Martin-gerucht, Red Bull-coureur koopt tweede privéjet | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De winterstop is nog altijd in volle gang, al komt het Formule 1-seizoen langzaam maar zeker toch een stukje dichterbij. Ondertussen hebben we op donderdag wel weer de nodige nieuwtjes te horen gekregen. Zo was Lewis Hamilton tijdens een speciale Pirelli-test een stuk langzamer dan Charles Leclerc in de oude Ferrari, terwijl Max Verstappen op vage wijze gereageerd heeft op de Aston Martin-geruchten die we continue rond horen zingen.

Hamilton anderhalve seconde langzamer dan Leclerc in Ferrari-test

Op woensdag voltooiden Lewis Hamilton en Charles Leclerc de bandentest met Pirelli voor 2026. Hamilton kreeg een unieke kans om in de SF-24 te rijden, de Ferrari van 2024, maar was meer dan anderhalve seconde langzamer dan zijn nieuwe teamgenoot in Barcelona. Hamilton en Leclerc namen op dinsdag en woensdag deel aan de Pirelli bandentest op het Circuit de Catalunya samen met McLaren. Hamilton en Leclerc rondden de test op woensdag af, en reden allebei exact 74 ronden over het circuit buiten Barcelona. Meer lezen over de tests van Lewis Hamilton en Charles Leclerc? Klik hier.

Verstappen reageert vaag op geruchten omtrent Aston Martin-transfer

Max Verstappen wordt recentelijk sterk in verband gebracht met een toekomstige overstap naar Aston Martin, het team van miljardair Lawrence Stroll. Verstappen zou voor de steenrijke Canadees het laatste puzzelstukje zijn om een kampioenswaardige formatie te kunnen realiseren. Verstappen zelf sluit een transfer in de nabije toekomst niet uit, zo blijkt nu. Meer lezen over de reactie van Max Verstappen? Klik hier.

'Max Verstappen koopt na jacht ook tweede privéjet'

Max Verstappen heeft zijn tweede privéjet aangeschaft, zo weet Max Verstappen’s Jet op X. Verstappen kocht in 2020 zijn eerste vliegtuig, maar heeft na het binnenhalen van zijn vierde wereldtitel een nieuw exemplaar op de kop getikt. Twee weken geleden bezochten Verstappen en Kelly Piquet nog hun gloednieuwe superjacht ter waarde van 12 miljoen euro, maar de Nederlander heeft inmiddels weer een nieuw voertuig toegevoegd aan zijn collectie. Meer lezen over Max Verstappen zijn tweede privéjet? Klik hier.

Red Bull erkent pijnpunt voor 2025: "Dat moeten we oplossen"

Pierre Waché, technisch directeur bij Red Bull Racing, geeft toe dat het team een dilemma heeft voor 2025 tussen het achtervolgen van pure potentie van de RB21 en het vergroten van de zogeheten 'window', oftewel het vergroten van het rijgemak voor Max Verstappen en Liam Lawson. “Het belangrijkste is dat je altijd op zoek bent naar manieren om de auto sneller te maken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat coureurs er het maximale uit kunnen halen," legt Waché uit tegenover Motorsport.com. Meer lezen over de uitspraken van Pierre Waché? Klik hier.

Russell klaar voor gevecht om de titel: 'We wonnen in 2024 bij elke kans'

Het team van Mercedes is natuurlijk hard aan het werken aan de motor voor 2026, maar ook het komende seizoen hoopt de Duitse formatie mee te kunnen doen om te grote prijzen. George Russell denkt dat het mogelijk is en stelt klaar te zijn om een wereldkampioenschapsgevecht aan te gaan. Meer lezen over de uitspraken van George Russell? Klik hier.

