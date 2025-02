Max Verstappen wordt recentelijk sterk in verband gebracht met een toekomstige overstap naar Aston Martin, het team van miljardair Lawrence Stroll. Verstappen zou voor de steenrijke Canadees het laatste puzzelstukje zijn om een kampioenswaardige formatie te kunnen realiseren. Verstappen zelf sluit een transfer in de nabije toekomst niet uit, zo blijkt nu.

Waar Verstappen vorig seizoen nog tijdenlang in verband werd gebracht met een transfer naar Mercedes, is het nu Aston Martin dat de beste papieren lijkt te hebben om de Nederlander in te lijven. Komend seizoen rijdt Verstappen sowieso nog voor Red Bull Racing, maar wanneer de regels op de schop gaan, kunnen de kaarten zomaar eens opnieuw geschud worden. Aston Martin probeert zich maximaal voor te bereiden op de 2026-regelementen en wil vanaf dat moment mee gaan strijden om de titel. Teameigenaar Stroll schuwt dan ook niet de portemonnee te trekken. Zo liet hij een gloednieuwe fabriek en windtunnel bouwen en trok hij grote namen aan, waaronder ook topontwerper Adrian Newey. Verstappen zou de kers op de taart zijn, zo wordt gezegd.

Aston Martin wil beste line-up mogelijk vanaf 2026

Stroll zou een duizelingwekkende één miljard euro over hebben om de komst van Verstappen naar Aston Martin mogelijk te maken. Hoewel menigeen verwacht dat de miljardair zijn zoon, Lance Stroll, niet uit het team zal verwijderen, klinken er ook geluiden dat er een top line-up moet komen, in de vorm van Verstappen en Alonso. De twee heren zijn beiden meervoudig wereldkampioen, hebben de ervaring en kwaliteiten, zijn goed bevriend en weten hoe het is om consequent vooraan mee te vechten. Stroll daarentegen is vooralsnog geen hoogvlieger gebleken en staat hiermee de ambities van zijn vader toch een beetje in de weg, zeker als je ook de constructeurstitel wil veroveren.

Verstappen reageert cryptisch op toekomst bij Aston Martin

Als Verstappen door de Spaanse krant Marca gevraagd wordt naar het vooruitzicht om mogelijk teamgenoot te worden van Alonso bij Aston Martin, geeft hij een ietwat vaag en cryptisch antwoord. Het is heel moeilijk te zeggen wat er zal gebeuren", zo laat de Limburger de deur wel duidelijk op een kier staan. Vervolgens wijkt hij wat af van het onderwerp en focust hij zich voornamelijk op Alonso zelf. "Ik ben heel blij dat ik met Fernando heb kunnen racen. Ik kom altijd graag naar Spanje. Voor mij is het een land met veel herinneringen, ik geniet er enorm van. Het is fantastisch om Fernando en Carlos [Sainz] het goed te zien doen."

