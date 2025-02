Op woensdag voltooiden Lewis Hamilton en Charles Leclerc de bandentest met Pirelli voor 2026. Hamilton kreeg een unieke kans om in de SF-24 te rijden, de Ferrari van 2024, maar was meer dan anderhalve seconde langzamer dan zijn nieuwe teamgenoot in Barcelona.

Hamilton maakte inmiddels twee weken geleden zijn officieuze debuut in een Ferrari toen hij zijn eerste ronden reed over Fiorano in de SF-23, de Ferrari van 2023. De korte sessie op een koude ochtend in Italië was deel van de TPC, Testing of Previous Cars, waarin elke F1-coureur duizend kilometer mag rijden in auto's van minimaal twee jaar oud. Hamilton en Leclerc waren vorige week al in Barcelona om verder te testen, maar dit werd vroegtijdig afgekapt. Hamilton had een ongeluk, en de Ferrari-mecaniciens hadden de rest van de dag nodig om de auto weer in orde te krijgen, waardoor Leclerc niet meer kon testen. Hierna werd echter wel genoteerd dat Hamilton voorafgaand bij zijn eerste seizoenen bij McLaren en Mercedes ook crashes heeft gehad, en bij beide teams won hij in zijn tweede seizoen de wereldtitel.

Leclerc 1,8 seconde sneller dan Hamilton

Hamilton en Leclerc namen op dinsdag en woensdag deel aan de Pirelli bandentest op het Circuit de Catalunya samen met McLaren. Hier werden prototypes voor het 2026-seizoen getest in de auto's uit 2024. Volgend jaar gaan de reglementen flink op de schop - de auto's worden aanzienlijk korter, smaller en zullen veel meer elektrische stuwkracht gebruiken - en de banden zullen ook smaller worden. Hamilton en Leclerc rondden de test op woensdag af, en reden allebei exact 74 ronden over het circuit buiten Barcelona. De Monegask noteerde een tijd van 1:14.971, terwijl de beste tijd van de zevenvoudig kampioen 1:16.759 was, bijna 1,8 seconden langzamer. Pirelli plaatste echter wel de kanttekening dat deze tijden niet representatief zijn, gezien de coureurs verschillende programma's aan het uitvoeren waren. Volgende week test Pirelli verder op Jerez, waar Alpine, Mercedes en opnieuw McLaren zullen deelnemen.

