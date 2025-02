Het team van Mercedes is natuurlijk hard aan het werken aan de motor voor 2026, maar ook het komende seizoen hoopt de Duitse formatie mee te kunnen doen om te grote prijzen. George Russell denkt dat het mogelijk is en stelt klaar te zijn om een wereldkampioenschapsgevecht aan te gaan.

Bij het team van Mercedes gaat richting het aankomende seizoen een frisse wind waaien. Na drie seizoenen met de combinatie van Russell en Lewis Hamilton, is het dit jaar tijd voor nieuw jeugdig talent. Omdat Hamilton besloot in de herfst van zijn loopbaan een avontuur bij het team van Ferrari na te jagen, is het nu tijd voor de net achttienjarige Antonelli bij Toto Wolff zijn formatie. Het is de vraag hoe dat uit gaat pakken en hoe Russell om zal gaan met toch een vrij nieuwe rol binnen zijn formatie.

Artikel gaat verder onder video

Russell klaar voor het gevecht

De Britse coureur is zich in ieder geval klaar om het gevecht met McLaren, Ferrari en Red Bull Racing aan te gaan: "Jazeker, ik ben er klaar voor", reageert hij stellig op de vraag van Sky Sports of hij mee kan gaan doen om de titel. Volgens Russell is het duidelijk dat zijn team perfect in staat is om te kansen te pakken als er een auto is die mee kan doen om de zeges: "Iedereen in het team is gemotiveerd. Afgelopen jaar was er eentje van vallen en opstaan. Elke keer dat we de kans hadden om te winnen, wonnen we. Dat geeft me het optimisme dat wanneer we de auto hebben, we het kunnen bereiken. We werken zo hard als we kunnen om dit het jaar te laten zijn."

Gerelateerd