'Red Bull in vergevorderd stadium met vervanger van vertrokken sponsor'

Bybit bracht zo'n 50 miljoen dollar per seizoen binnen bij Red Bull Racing, maar de samenwerking tussen de twee partijen stopte vanaf 2025. Het merk was de afgelopen jaren vooral te zien op de achtervleugel van de Oostenrijkse wagen, maar Red Bull Racing moest dus op zoek naar een nieuwe partner. De relatie tussen de beide partijen zou daarnaast ook hier en daar stroef zijn gelopen. Zo mocht Bybit niet op de Red Bull-wagens staan tijdens de wedstrijd in China, vanwege restricties rondom het maken van reclame voor cryptoplatformen. Desondanks lijkt Red Bull dicht bij een deal te zitten met wederom een cryptobedrijf, zo meldt SportBusiness. Het gaat om Gate.io, waarbij nog niet helemaal bekend is hoeveel geld het bedrijf in het Oostenrijkse team wil steken. Lees hier het hele artikel over de sponsors van Red Bull Racing.

Verstappen gebruikte school als motivatie in carrière: "Ik had er een hekel aan"

Om te komen waar hij nu is als viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, moest Max Verstappen een hoop dingen opgeven in zijn jeugd. Hij ging samen met vader Jos Verstappen heel Europa af in een busje om mee te doen aan kartraces en vanzelfsprekend droeg dat er ook aan bij dat hij school op een bijzondere manier moest doorlopen. Het liefst deed Verstappen überhaupt weinig aan school. Zo deed hij tijdens een Team Redline-stream uit de doeken wat zijn favoriete vak was: "Ik had er geen. Ik had een hekel aan school", zo lachte de Red Bull-coureur. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die terugblikt op zijn jeugd.

Marko weet het zeker: "Verstappen rijdt in 2026 bij ons als vijfvoudig wereldkampioen"

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft gereageerd op de laatste geruchten omtrent Max Verstappen en de geruchten omtrent interesse vanuit Aston Martin en Mercedes. "Dat is allemaal leuk en aardig, maar Max heeft een contract bij ons tot eind 2028. Bovendien weet ik hoe loyaal en dankbaar hij is tegenover Red Bull. Daarom zal hij ook in 2026 Red Bull-coureur zijn, en dan als vijfvoudig wereldkampioen", vertelde hij in gesprek met Bild. Voor Marko is het wel duidelijk wie er in 2025 de grootste kandidaten zijn voor de kampioenschappen: Ferrari en McLaren. "Beide teams hadden in 2024 de beste basis." Lees hier het hele artikel over Helmut Marko die denkt dat Max Verstappen opnieuw kampioen wordt en bij Red Bull blijft.

Turvey verlaat McLaren na 15 jaar en maakt overstap naar Williams als testcoureur

Terwijl Oliver Turvey bezig was mijn racecarrière, was hij ook nog testcoureur van McLaren in de Formule 1. Dat was hij al sinds 2009. Aan die samenwerking komt na vijftien jaar een einde. Hij maakt namelijk de overstap naar Williams. Hij zal onder andere Alexander Albon en Carlos Sainz bijstaan door van alles met de auto uit te proberen in de simulator. Williams is bezig met de bouw van een nieuwe driver-in-loop simulator die dit jaar af moet zijn. "Ik verheug me om bij Williams aan te sluiten", begon Turvey. "Het is een eer om de kans te krijgen bij zo'n historisch en succesvol team. Ik bewonder Williams al lange tijd. Om Damon Hill het wereldkampioenschap te hebben zien winnen, inspireerde me om zelf aan mijn racecarrière te beginnen in het karten. De ambitie en vastberadenheid in dit project zijn ongelooflijk inspirerend en ik kijk uit naar de uitdaging die voor ons ligt om het team weer naar de top te brengen." Lees hier het hele artikel over de nieuwe testcoureur van Williams.

Hamilton over zijn eerste meters voor Ferrari: "Had de grootste glimlach op mijn gezicht"

Lewis Hamilton heeft vandaag zijn eerste meters voor Scuderia Ferrari mogen rijden. Dat deed de zevenvoudig wereldkampioen met de SF-23 uit het F1-seizoen van 2023. Hij legt uit hoe de eerste test voor de Italiaanse renstal verliep en zijn gevoelens erover. "Vanochtend was een van de beste momenten van mijn leven", vertelde Hamilton. "Toen ik de auto startte en de garage uit reed, had ik de grootste glimlach op mijn gezicht. Het deed me denken aan de allereerste keer dat ik met een Formule 1-auto testte - zo'n gaaf en speciaal moment. Vandaag, bijna twintig jaar later, voelde ik diezelfde emoties weer. Ik kon van buiten al zien hoe gepassioneerd de geweldige Ferrari-familie was, van elk lid van het team tot de fans, maar om dat zelf te mogen ervaren als Ferrari-coureur is echt buitengewoon." Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton die vertelt over zijn eerste Ferrari-test op Fiorano.

Gene Haas hoeft geen eigen geld meer in F1-team te stoppen: 'Komen eindelijk aan budgetlimiet'

Gene Haas, de eigenaar van het Haas F1 Team, hoeft voor het eerst niet zijn eigen geld in de renstal te stoppen. Teambaas Ayao Komatsu verklaart dat Haas voor het eerst aan het budgetlimiet zal komen en legt uit waarom. "Dit jaar is het voor het eerst dat Gene, als bedrijf, niet zijn eigen geld hoeft in te zetten", vertelde Komatsu bij RACER. "We kwamen steeds maar niet aan het budgetlimiet, maar dat gaat dit jaar wel lukken. We hebben dus een andere uitdaging voor de boeg waarbij we er juist voor moeten zorgen dat we binnen het budget blijven. Het is fijn dat we eindelijk tot dit punt zijn gekomen, maar qua mentaliteit is het niet anders vergeleken met trackside engineering." Lees hier het hele artikel over Haas voor het seizoen van 2025.

