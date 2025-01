Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft gereageerd op de laatste geruchten omtrent Max Verstappen en de geruchten omtrent interesse vanuit Aston Martin en Mercedes.

Vorige week kwam naar buiten dat Aston Martin het astronomische bedrag van 1 miljard pond over zou hebben voor de komst van Verstappen. Er zouden al informele gesprekken zijn gevoerd en Aston Martin zou zelfs al door hebben gegeven aan sponsoren dat de Nederlander gaat komen. Aston Martin zelf reageerde met een statement dat hier niks van klopte, maar het is de zoveelste keer dat de twee partijen in verband worden gebracht met elkaar. Ook Mercedes wordt vaak genoemd, terwijl Verstappen zelf al aangaf dat hij gesprekken heeft gevoerd met Mercedes-teambaas Toto Wolff in 2024.

Geruchten over contracten en interesse vanuit Aston Martin en Mercedes

In gesprek met Bild reageert Marko op de laatste geruchten die vorige week naar buiten kwamen en de toekomst van de Nederlander. Ook Marko is op de hoogte van de recente geruchten, maar trekt zich er niet veel van aan. "Dat is allemaal leuk en aardig, maar Max heeft een contract bij ons tot eind 2028. Bovendien weet ik hoe loyaal en dankbaar hij is tegenover Red Bull. Daarom zal hij ook in 2026 Red Bull-coureur zijn, en dan als vijfvoudig wereldkampioen." Voor Marko is het wel duidelijk wie er in 2025 de grootste kandidaten zijn voor de kampioenschappen: Ferrari en McLaren. "Beide teams hadden in 2024 de beste basis."

Marko over eis voor behouden Verstappen

De Oostenrijker weet ook dat de eis van Verstappen om bij Red Bull te blijven heel simpel is: bouw een goede auto, iets wat in het midden en einde van 2024 niet het geval was. "Over contractinhoud doe ik geen uitspraken, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we Max een goede auto kunnen geven. Onze technici hebben op basis van de data goede vooruitzichten. We zijn optimistisch." Deze geluiden lieten teambaas Christian Horner en technisch directeur Pierre Waché ook al horen.

