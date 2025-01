Hoe reglementswijzigingen 2026 impact gaan hebben op F1-seizoen 2025

Het F1-seizoen 2025 gaat over anderhalve maand van start in Melbourne. Toch wordt het voor alle teams een seizoen waarin er extra hard gewerkt moet gaan worden, omdat er naast een auto voor 2025 ook een een compleet nieuwe auto voor 2026 gemaakt moet worden. Wat voor impact gaat dit hebben op het aankomende seizoen?

In het vorige tijdperk in F1, dat van 2014 tot eind 2021 duurde, bleek Mercedes eigenlijk pas in 2021 te verslaan te zijn. Lewis Hamilton werd wereldkampioen in 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 en werd in 2016 alleen onderbroken door een titel van teamgenoot Nico Rosberg. In 2021, toen de reglementen richting het nieuwe tijdperk tot stilstand kwamen en de teams dichter naar elkaar toekropen, kreeg Max Verstappen zijn eerste kans. Deze kans greep hij, na een lang gevecht met Hamilton, door in Abu Dhabi tijdens de laatste race de titel te pakken.

Huidige tijdperk in F1

Het bleek het begin te zijn van een periode waarin Red Bull en Verstappen zouden domineren. Begin 2022 bleef Ferrari via Charles Leclerc nog wel in de buurt tijdens de eerste paar races, maar vanaf de races in Europa tijdens dat seizoen liep Red Bull weg en begon Verstappen aan een periode van dominantie die tot de eerste tien races van 2024 zou duren. In 2022 werd Verstappen kampioen bij de coureurs, terwijl Red Bull eindelijk weer wat te vieren had bij de constructeurs. In 2023 maakten we het meest dominante seizoen van een coureur en team ooit mee in F1, een seizoen waarin Verstappen richting zijn derde titel allemaal records verbrak.

In 2024 begon de Nederlander wederom goed, met zeven zeges na tien races. De titel leek wederom een kwestie van tijd, maar niks bleek minder waar. Vanaf de races in Europa bleken de upgrades van Red Bull de auto niet veel beter te maken, terwijl Ferrari en McLaren enorme stappen vooruit hadden gezet. Dit zorgde voor een gevecht tussen drie teams en vijf coureurs vooraan. Gedurende het seizoen begon ook Mercedes zich in dit gevecht te mengen. Verstappen werd uiteindelijk kampioen bij de coureurs door een goede late reeks aan races, maar makkelijk ging het allemaal niet. Bij de constructeurs werd McLaren kampioen voor Ferrari, terwijl Red Bull slechts derde werd. Een verandering in de pikorde was daar.

F1 in 2025

Richting 2025 wordt de vergelijking met 2021 al vaak gemaakt. Ook toen was het een seizoen voordat de nieuwe reglementen ingingen en ook toen waren de teams, vooral Red Bull en Mercedes, het jaar daarvoor al dichter in de buurt van elkaar gekomen. Belangrijk verschil in 2025 ten opzichte van 2021 vinden we op drie manieren. Ten eerste gaat het nu niet om twee teams, maar om vier. Red Bull zag in 2024 haar dominante rol in F1 verdwijnen, want McLaren had gedurende het midden van het seizoen de beste auto. Aan het einde van het seizoen bleek Ferrari die beste auto weer in handen te hebben.

Een andere uitdager diende zich richting het einde van 2025 ook aan: Mercedes. Daardoor zijn er op papier vier teams die in het nieuwe seizoen de aspiraties mogen en realistisch gezien ook kunnen hebben om de titel bij de constructeurs te veroveren, waarbij dat dankzij het rijdersduo vooral zal gelden voor McLaren en Ferrari. Bij Red Bull en Mercedes zal het vooral afwachten zijn of Liam Lawson en Andrea Kimi Antonelli meteen op zo'n niveau voorin mee kunnen gaan doen. Dit zal bepalen of de twee teams zich kunnen mengen in het gevecht om die titel. Bij de coureurs worden Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri en George Russell allemaal gezien als kanshebbers voor de titel.

Regelwijzigingen 2026

Het tweede grote verschil ten opzichte van 2021, is dat het nu naast aerodynamische veranderingen toch vooral gaat om veranderingen op het gebied van de motoren. Het zorgt ervoor dat er niet alleen een nieuwe auto, maar ook een nieuwe motor gebouwd moet worden door de fabrikanten in F1. Dit heeft ook als effect dat de auto's anders gaan zijn. Zo zullen ze lichter en dunner zijn, andere afmetingen hebben en dus om moeten kunnen gaan met een compleet andere motor. Fabrikanten zullen dus, naast de auto van 2025 en 2026, ook bezig moeten zijn met de nieuwe motor. Een flinke uitdaging.

Dat brengt ook het laatste verschil met zich mee: nieuwe teams en fabrikanten. Zo krijgen we Andretti vanaf 2026 op de grid, een team dat motoren gaat krijgen van Cadillac. Daarnaast zal ook Audi zich gaan mengen als fabrikant en zullen we Red Bull Ford voor het eerst hun eigen motoren zien gebruiken. Voor al deze fabrikanten is de uitdaging zo mogelijk nog groter dan voor de fabrikanten die al ervaring hebben op dit gebied. Toch zullen ook Honda (samenwerking met Aston Martin) Ferrari en vooral Mercedes aan de bak moeten. Ferrari zal de motoren van Haas ook moeten leveren, naast die van haarzelf, terwijl Mercedes dit ook nog moet doen voor McLaren, Williams en Alpine. Deze teams moeten dus hun eigen auto voor dit seizoen zo competitief mogelijk maken, zich voorbereiden op de auto van 2026 en met een goede motor op de proppen komen voor zichzelf, maar ook voor andere teams.

Keuzes: focus op 2025 of 2026?

Voor 2025 zullen de teams, zeker de teams die ook nog motoren moeten ontwikkelen voor 2026, op de achtergrond keuzes moeten maken. Het is, zelfs met veel manschappen, eigenlijk onrealistisch om zowel de auto van 2025 als 2026 als de motor voor volgend jaar evenveel aandacht en inzet te geven. Voor Haas, McLaren, Williams, Alpine en Visa Cash App RB, die zich niet druk hoeven te maken over het ontwikkelen van motoren, zal de keuze makkelijker zijn. Zij kunnen zich gewoon op de auto en de aerodynamische verbeteringen focussen. De vraag is ook bij die teams echter of ze vol gaan voor 2025, of dat de focus toch ligt op 2026. Bij McLaren zullen ze, gezien hun huidige situatie, eerder geneigd zijn om alles op 2025 en twee titels te gooien. Bij Alpine zal het 50/50 zijn, terwijl Haas en Williams waarschijnlijk al meer naar 2026 kijken. Visa Cash App Racing Bulls rijdt met hele andere doelen in F1: coureurs ontwikkelen.

Bij Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Red Bull en Sauber zal de situatie anders zijn. Naast de auto van 2025 en 2026, zal daar de focus ook op de motor voor volgend jaar moeten liggen. Dit brengt extra werk met zich mee en dus ook extra kosten waar - met de huidige budgetcap - rekening mee moet worden gehouden. Bij Sauber en Audi lijkt het vrij duidelijk te zijn: hun focus ligt volledig op 2026, waardoor 2025 net zoals 2024 amper van belang zal zijn. Voor Aston Martin en Red Bull is het wat lastiger in te vullen. Aston Martin zal zich ook realiseren dat er vanaf 2026 kansen zijn, als Honda met een motor komt en topontwerper Adrian Newey een jaar heeft kunnen werken aan de auto. Bij Red Bull zal er meer druk liggen op 2025, zeker ook omdat er steeds meer twijfel over de toekomst van Verstappen is en hij al vaak heeft aangegeven dat een competitieve auto de manier is om hem bij het team te houden. Als Red Bull besluit om zich te focussen op 2026, is de kans aanwezig dat 2025 een lastig jaar wordt voor het team. Daardoor lijkt het team bijna wel verplicht om in 2025 vol voor de twee titels te gaan, ondanks dat het zelf wellicht meer bezig wil zijn met 2026.

Bij Ferrari en Mercedes is de situatie weer anders. Het zijn twee teams die momenteel competitief zijn en in 2025 mee kunnen strijden om de titel. Toch zal 2026 in het achterhoofd van allebei de teams zitten, waardoor ze niet de luxe hebben zoals McLaren die heeft. Voluit voor 2025 gaan kan risico's met zich meebrengen voor het volgende tijdperk, terwijl een volledige focus op 2026 kan betekenen dat het achterop raakt in 2025. Een gelijke verdeling zou kunnen betekenen dat het in allebei de seizoenen uiteindelijk niet goed genoeg is om titels te winnen. Ferrari lijkt, met de komst van Hamilton en de geruchten dat het team met een bijna compleet nieuwe auto komt, vol voor kampioenschappen in 2025 te gaan en de droogte te willen beëindigen. Mercedes lijkt met de komst van Antonelli en het enorme aantal motoren dat het in 2026 voor zichzelf en andere teams moet gaan bouwen toch vooral voor het nieuwe tijdperk te kiezen, zeker omdat het huidige tijdperk nog maar een seizoen duurt en eigenlijk vanaf 2022 het team achter de feiten aan heeft gelopen.

Conclusie

In 2025 zullen alle teams op verschillende manieren te werk gaan. Voor McLaren, Haas, Alpine, Visa Cash App Racing Bulls en Williams zal de focus compleet op de aerodynamische onderdelen van de auto van 2025 en 2026 liggen, waarbij McLaren en Alpine wel eens alles op 2025 kunnen zetten. Haas en Williams lijken wellicht meer naar 2026 te neigen, terwijl Visa Cash App Racing Bulls met een heel ander doel in F1 actief is: coureurs ontwikkelen. Daarvoor is een competitieve auto nodig.

Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin en Sauber/Audi hebben naast de auto van 2025 en 2026 ook nog de motor die gemaakt moet worden. Aston Martin en Sauber/Audi lijken zich daarbij vooral op 2026 en daarna te focussen, terwijl Red Bull het liefst voor 2026 zou gaan maar vanwege de sportieve eisen van het behouden van Verstappen wellicht verplicht is om vol voor 2025 te gaan. Ferrari lijkt met het compleet nieuwe ontwerp van de auto en de komst van Hamilton vol voor 2025 te gaan, terwijl Mercedes zich wat meer in zal zetten voor 2026 met Antonelli en de motor waarvan iedereen verwacht dat Mercedes volgend seizoen kan herhalen wat het in 2014 deed toen de motorreglementen voor het laatst op de schop gingen. Het is een andere dimensie van het seizoen 2025 die vooral op de achtergrond plaats zal vinden waardoor het, naast de gevechten om de titels, een nog interessanter seizoen gaat worden.

