Max Verstappen is inmiddels succesvol Formule 1-coureur en daarvoor heeft de viervoudig wereldkampioen een hoop aan de kant moeten schuiven. De Nederlander doet uit de doeken dat hij een enorme hekel aan school had en dat als een motivatie zag tot succes.

Verstappen is inmiddels alweer een aardige tijd actief in de Formule 1. Daar waar veel van zijn collega's vaak pas ergens in de twintig de overstap naar de koningsklasse hebben weten te maken, kreeg de Limburger al op zijn zeventiende de kans om zijn kunsten op het allerhoogste podium te vertonen, nog voordat hij zijn rijbewijs had weten te behalen zelfs. Inmiddels heeft de Red Bull-coureur er dus al een vrij aardige carrière op zitten. Inmiddels is hij vier wereldtitels rijker en staat hij in principe nog onder contract tot en met 2028.

Hekel aan school

Om zover te komen, moest Verstappen een hoop dingen opgeven in zijn jeugd. Hij ging samen met vader Jos Verstappen heel Europa af in een busje om mee te doen aan kartraces en vanzelfsprekend droeg dat er ook aan bij dat hij school op een bijzondere manier moest doorlopen. Het liefst deed Verstappen überhaupt weinig aan school. Zo deed hij tijdens een Team Redline-stream uit de doeken wat zijn favoriete vak was: "Ik had er geen. Ik had een hekel aan school", zo lachte de Red Bull-coureur.

“what was your fav subject in school, max?”



max: “i didn’t have any, i hated school!” pic.twitter.com/ZZo6ZaNzLQ — nini (@SCUDERIAFEMBOY) January 21, 2025

Niet terug willen

In een eerder interview met Crash gaf Verstappen verder context aan zijn hekel voor school: "Ik stopte met school toen ik vijftien was, omdat het te lastig was om te combineren. Ik was steeds twee weken weg en één week op school, dus het was heel moeilijk om steeds alles in te halen. Het is een risico, maar we hadden heel veel mensen om ons heen die er ook mee stopten, waarbij het uiteindelijk niet lukte en ze toch terug naar school moesten. Uiteindelijk was dat mijn motivatie, zodat ik uiteindelijk niet terug naar school hoefde."

