Oliver Turvey wordt vanaf dit seizoen de nieuwe testcoureur en tevens ontwikkelingscoureur van het Williams F1-team. Hij was vijftien jaar werkzaam voor McLaren, maar de Brit zal Woking dus inruilen voor Grove.

Turvey sleepte verschillende titels in de kartsport binnen in Groot-Brittannië, voordat hij zijn autosportdebuut zou maken in de Formula BMW United Kingdom. Daar werd hij in 2006 vicekampioen. Twee jaar later vocht hij met Jaime Alguersuari, Brendon Hartley en Sergio Pérez om het Britse Formule 3-kampioenschap, drie coureurs die uiteindelijk allemaal voor Red Bull of het Red Bull-zusterteam zouden uitkomen in de Formule 1. Turvey moest zijn meerdere erkennen in de eerstgenoemde en werd wederom vicekampioen. Erg succesvol in de GP2 was hij niet, dus stapte hij over op de sportscars met een overwinning in de LMP2-klasse in de 24 Uur van Le Mans van 2014 als beste resultaat. Zijn laatste seizoenen in de racerij bracht hij door in de Formule E bij het team NIO 333, voordat hij in 2022 met pensioen ging.

Inspiratie door Damon Hill

Terwijl hij racete, was Turvey ook nog testcoureur van McLaren in de Formule 1. Dat was hij al sinds 2009. Aan die samenwerking komt na vijftien jaar een einde. Hij maakt namelijk de overstap naar Williams. Hij zal onder andere Alexander Albon en Carlos Sainz bijstaan door van alles met de auto uit te proberen in de simulator. Williams is bezig met de bouw van een nieuwe driver-in-loop simulator die dit jaar af moet zijn.

"Ik verheug me om bij Williams aan te sluiten", begon Turvey. "Het is een eer om de kans te krijgen bij zo'n historisch en succesvol team. Ik bewonder Williams al lange tijd. Om Damon Hill het wereldkampioenschap te hebben zien winnen, inspireerde me om zelf aan mijn racecarrière te beginnen in het karten. De ambitie en vastberadenheid in dit project zijn ongelooflijk inspirerend en ik kijk uit naar de uitdaging die voor ons ligt om het team weer naar de top te brengen. Het is een voorrecht om samen te werken met Alex en Carlos, die ik beschouw als twee van de beste coureurs in de Formule 1. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring, als niet alleen coureur maar ook als engineer, te gebruiken om nauw aan de slag te gaan met het team in Grove om de prestaties van de auto te verbeteren. Ik zou graag [teambaas] James [Vowles], [sportief directeur] Sven [Smeets] en het bestuur willen bedanken voor het vertrouwen dat ze in me stellen. Ik ga alles geven om het team te helpen successen te behalen."

