Gene Haas, de eigenaar van het Haas F1 Team, hoeft voor het eerst niet zijn eigen geld in de renstal te stoppen. Teambaas Ayao Komatsu verklaart dat Haas voor het eerst aan het budgetlimiet zal komen en legt uit waarom.

Haas debuteerde in de Formule 1 in 2016 en werd meteen een solide middenvelder. Ze werden vijfde in het wereldkampioenschap van 2018 met Romain Grosjean en Kevin Magnussen, waarna het bergafwaarts ging. Ze werden slechts negende het seizoen daarop, terwijl alle aandacht ging naar de frauduleuze sponsor Rich Energy. Ze scoorden slechts 3 punten, voordat het duo werd ingewisseld voor rookies Nikita Mazepin en Mick Schumacher die überhaupt niet in de buurt kwamen van de top tien. Door Magnussen terug te halen en Schumacher te vervangen door Nico Hülkenberg is Haas weer de punten ingeklommen met P7 in de eindstand vorig jaar. Tevens hebben ze een nieuwe samenwerking met Toyota in de wacht kunnen slepen, al zal Ferrari nog steeds de power units blijven leveren. Haas is qua personeel het kleinste team, maar door de vooruitgang die ze hebben geboekt, gaan ze in 2025 voor het eerst zoveel geld besteden dat ze moeten oppassen voor de budgetcap. Eindelijk hebben ze bijvoorbeeld geld om het zogeheten Testing of Previous Cars te kunnen doen eerder deze maand.

Geen eigen geld nodig

"Dit jaar is het voor het eerst dat Gene, als bedrijf, niet zijn eigen geld hoeft in te zetten", vertelde Komatsu bij RACER. "We kwamen steeds maar niet aan het budgetlimiet, maar dat gaat dit jaar wel lukken. We hebben dus een andere uitdaging voor de boeg waarbij we er juist voor moeten zorgen dat we binnen het budget blijven. Het is fijn dat we eindelijk tot dit punt zijn gekomen, maar qua mentaliteit is het niet anders vergeleken met trackside engineering, waarbij we ieders mentaliteit echt moesten veranderen wat betreft wat acceptabel is en waar we naar moeten streven."

Compleet andere mentaliteit

"Zo gaat het ook met het budget", vervolgde de Japanner. "Toen we nog onder het limiet zaten en nog geld over hadden, dan konden we het uitgeven zonder ons zorgen te maken. Nu moeten we ervoor zorgen dat we binnen de limiet blijven. Op die manier is de mentaliteit compleet anders dan eerst. Maar als je competitief wil zijn, is dit het minimale waar we horen te staan. En eindelijk voelt het alsof we veel dingen af kunnen vinken: TPC doen, aan het budgetlimiet zitten en winstgevend zijn. Door het prijzengeld van vorig jaar, geld van sponsors enzovoorts, hoeft Gene niet zijn eigen geld in te zetten. Dat is voor het eerst."

