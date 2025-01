Haas heeft voorafgaand aan het begin van het seizoen historie geschreven door de eerste vrouwelijke race engineer aan te stellen. Het is het begin van veel veranderingen binnen het Amerikaanse team.

Dit weet teambaas Ayao Komatsu te melden. Laura Mueller gaat de race engineer van Esteban Ocon worden, die over is gekomen van Alpine. Daarmee is dus de eerste vrouwelijke race engineer in F1 een feit, nadat er in de loop der jaren al veel vrouwen belangrijke posities in F1 hebben bekleed. Ronan O'Hare wordt race engineer van Oliver Bearman, die zijn eerste volledige F1-seizoen mee gaat maken in 2025. In 2024 werd Haas zevende met 58 punten. Er werden in het eerste seizoen van Komatsu als teambaas meteen grote stappen gezet, iets waar hij in 2025 met deze veranderingen een vervolg aan wil geven.

Komatsu over nieuwe race engineers

Tegenover The Race gaat Komatsu onder meer in op de twee nieuwe race engineers, waarbij hij vooral ingaat op de rol van Muller. “Ze heeft een behoorlijk vastberaden karakter,” zei Komatsu. “Esteban heeft ook een vastberaden karakter, dus ik denk dat de drijvende kracht is dat de persoonlijkheden goed bij elkaar passen. Waar ze echt goed in is, is dat als ze een probleem ziet, ze diep graaft en niet stopt bij het eerste antwoord. Sommige mensen stoppen bij het eerste antwoord en zeggen: 'Ik heb de oplossing gevonden, ga nu verder Laura heeft een goede werkethiek, zodat als ze de eerste oplossing heeft gevonden, ze weet dat er nog 10 nieuwe vragen te beantwoorden zijn."

Nog meer wijzigingen bij Haas voor 2025

Daar houden de veranderingen echter niet op. Mark Lowe gaat de sportief directeur worden, Carine Cridelich de hoofdstrateeg en tot slot Francesco Nenci als chief race engineer. Met deze veranderingen hoopt Komatsu de volgende stap te zetten met Haas. Zeker met de komst van Nenci is Komatsu blij. “We misten vorig jaar een chief race engineer omdat we er geen konden vinden. Francesco heeft veel ervaring."

