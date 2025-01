Koji Watanabe, de CEO van Honda, kijkt uit naar het laatste jaar van hun samenwerking met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen en Red Bull Racing. Er zijn al veel titels veroverd, maar Watanabe doet een belofte richting het nieuwe seizoen: Honda gaat er alles aan doen om nog twee titels toe te voegen aan het totaal.

In gesprek met Auto Salon stelt Watanabe namens Honda dat ze in 2024 historie hebben meegemaakt. Volgens de Japanner was Verstappen in 2024, waarin hij zeker niet de beste auto had, op zijn best. "Vorig jaar heeft Max Verstappen een uitzonderlijke prestatie geleverd door zijn vierde achtereenvolgende titel te winnen. Zijn vastberadenheid om de titel veilig te stellen, zelfs in omstandigheden die verre van gunstig zijn, is echt inspirerend."

Honda blikt vooruit op laatste seizoen

Voor Honda en Red Bull gaat 2025 het laatste jaar worden van een succesvolle samenwerking. "Dit jaar markeert het einde van onze samenwerking met Red Bull. In 2018 begonnen we met leveren aan Toro Rosso en in 2019 ook aan Red Bull. Dat jaar bezorgde Verstappen de Honda-krachtbron ook de eerste overwinning tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, dat moment blijft onvergetelijk."

Honda kijkt uit naar 2025 met Verstappen en Red Bull

Honda heeft al veel mooie momenten meegemaakt met Verstappen en Honda, maar Watanabe hoopt dat er in 2025 nog mooie overwinningen en uiteindelijk ook twee titels gaan volgen voordat het vanaf 2026 gaat samenwerken met Aston Martin. De Japanner doet een belofte. "Races hebben de kracht om mensen emotioneel te maken. Met deze overtuiging zullen wij blijven streven naar de overwinning en memorabele momenten."

