De start van het aanstaande Formule 1-seizoen laat nog even op zich wachten, maar in 2025 is er meer dan genoeg om naar uit te kijken in de koningsklasse van de autosport. We zetten op een rijtje wat je allemaal kan verwachten.

Het Formule 1-seizoen van 2025 gaat op zondag 16 maart van start met de Grand Prix van Australië. Het is voor het eerst sinds 2019 dat de race Down Under het podium vormt voor de openingsdans van het nieuwe jaar. De afgelopen jaren werd het nieuwe seizoen afgetrapt in Bahrein, op hetzelfde circuit waar een week eerder de testdagen werden afgewerkt. Dat laatste zal dit jaar nog steeds zo zijn. Tussen 26 en 28 februari krijgen de teams drie dagen de tijd om in de Perzische Golf kennis te maken met hun nieuwe wapentuigen, alvorens het hele circus naar Melbourne vertrekt voor het eerste raceweekend van 2025. Het seizoen bestaat ook dit jaar uit 24 raceweekenden, met op zondag 7 december de afsluiter in Abu Dhabi. Maar waar kunnen we allemaal naar uitkijken?

Waar staat Red Bull Racing ten opzichte van de andere topteams?

Allereerst zal er veel aandacht zijn voor het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse grootmacht kende in 2023 een bijzonder dominant jaar, maar afgelopen seizoen belandde het team in een neerwaartse spiraal. De formatie werd geteisterd door interne onrust en zag verschillende kopstukken - waaronder meesterontwerper Adrian Newey - naar de concurrentie vertrekken. Ondertussen vlakte de performance van de auto enorm af, waardoor Red Bull Racing afzakte naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Max Verstappen wist door zijn dominante start van het jaar zijn vierde wereldkampioenschap over de streep te trekken, maar Lando Norris wierp zich in de tweede seizoenshelft op tot serieuze uitdager voor de titel.

McLaren constructeurskampioen

Het team van McLaren kende dan ook een uitstekend seizoen. De Britse formatie kreeg vanaf het raceweekend in Miami begin mei het momentum aan haar zijde, en was voor een groot deel van het seizoen de te kloppen factor. McLaren eindigde met 666 punten bovenaan het constructeurskampioenschap, waar Red Bull Racing op 589 punten bleef steken. Norris eindigde met 374 punten en dertien podiumplaatsen op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, ten opzichte van de 437 punten en veertien podiumplaatsen van Verstappen.

Ferrari en Mercedes

Ook Ferrari kende een uitstekend jaar. De Italiaanse grootmacht was zelden het te kloppen team, maar deed het hele seizoen consistent mee in de kop van het veld. Met Charles Leclerc en Carlos Sainz voor het laatst als teamgenoten, eindigde Ferrari met 652 punten op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. De formatie uit Maranello maakte tot het vallen van de vlag in Abu Dhabi kans op de constructeurstitel. Als McLaren en Ferrari de lijn van 2024 door weten te zetten, belooft het een enorm competitief seizoen te worden. En ook Mercedes mag niet vergeten worden. Ook de Duitse grootmacht is hard op weg naar eerherstel.

Verstappen versus Lawson

Niet alleen de concurrentie van buitenaf belooft echter interessant te worden. Ook binnen de teams zijn er een aantal spraakmakende wijzigingen doorgevoerd. Zo heeft Red Bull Racing besloten het contract van de zwaar tegenvallende Sergio Pérez af te kopen, om zo Liam Lawson vanuit zusterteam Visa Cash App RB door te kunnen schuiven naar de Oostenrijkse grootmacht.

De 22-jarige Nieuw-Zeelander zal het aankomend seizoen zodoende op gaan nemen tegen Verstappen. Een behoorlijke uitdaging, aangezien de viervoudig wereldkampioen zijn vorige teammaten vrij eenvoudig af heeft weten te schrijven. Lawson is echter een jonge gedreven en vooral razendsnelle coureur, met daarnaast een explosief karakter. Zo kon Pérez in Mexico op een middelvinger van de heetgebakerde coureur rekenen. Het belooft dan ook een erg interessante strijd tussen deze twee kemphanen te gaan worden.

Hamilton bij Ferrari

De promotie van Lawson is echter verre van de enige spraakmakende wijziging. Zo maakt grootheid en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton aankomend seizoen zijn debuut bij het team van Ferrari. De 40-jarige coureur verraste in aanloop naar het seizoen van 2024 vriend en vijand, door aan te kondigen dat hij Mercedes in zou gaan ruilen voor de iconische grootmacht uit Italië.

Hamilton hoopt in de herfstdagen van zijn carrière het succes terug te kunnen brengen naar Maranello, maar langzaam maar zeker steken er wat twijfels op over de performance van de Brit. Hamilton moest het in 2024 meer dan eens afleggen tegen teammaat George Russell en sprak meer dan eens zijn teleurstelling uit over zijn eigen performance. Kan Hamilton in het rood van Ferrari nog één keer pieken, of wordt hij afgedroogd door teammaat Charles Leclerc?

Wonderkind Antonelli

De ogen zullen daarnaast gericht zijn op Andrea Kimi Antonelli. Dit achttienjarige 'wonderkind' zal aankomend seizoen zijn debuut in de Formule 1 gaan maken bij het team van Mercedes, als vervanger van Hamilton. De verwachtingen zijn enorm hooggespannen voor deze protegé van teambaas Toto Wolff. Het komt niet vaak voor dat een coureur zijn debuut in de sport maakt bij een topteam, laat staan op zo'n jonge leeftijd als deze. Het wordt enorm interessant om te zien wat Antonelli kan op het hoogste niveau, en of hij mee kan komen met zijn inmiddels toch ook zeer ervaren teammaat George Russell.

Groot aantal rookies

Antonelli is echter niet het enige nieuwe gezicht op de grid in 2025. Naast de Italiaan verschijnen er nog vier rookies op de grid, wat betekent dat een vierde deel van het rijdersveld bestaat uit nieuwelingen. Zo maakt Isack Hadjar (20) zijn debuut bij Racing Bulls, Oliver Bearman (19) neemt plaats naast bij Haas, Jack Doohan (21) krijgt de kans bij Alpine en Gabriel Bortoleto (20) debuteert bij het team van Kick Sauber. Waar veel teams de afgelopen jaren juist kozen voor ervaring, lijkt het nu weer een trend te zijn om jong talent de kans te geven op het hoogste niveau. Dit zal hoe dan ook voor de nodige opschudding zorgen, al is het alleen al qua aantal safety car's.

Gewijzigde grid

De grid voor 2025 is dan ook flink opgeschud. Naast de vijf nieuwe namen zijn er ook veel coureurs van team gewisseld. Zo maakt Carlos Sainz zijn debuut bij Williams na zijn gedwongen vertrek bij Ferrari, en gaat Nico Hülkenberg een nieuw avontuur aan bij Sauber/Audi. Bekijk alle wijzigingen hieronder.

Bekijk het rijdersveld hieronder.

Red Bull Racing

Max Verstappen

Liam Lawson (komt van VCARB)

Ferrari

Charles Leclerc

Lewis Hamilton (komt van Mercedes)

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Mercedes

George Russell

Andrea Kimi Antonelli (rookie)

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Racing Bulls

Yuki Tsunoda

Isack Hadjar (rookie)

Haas

Oliver Bearman (rookie)

Esteban Ocon (komt van Alpine)

Alpine

Pierre Gasly

Jack Doohan (rookie)

Williams

Alex Albon

Carlos Sainz (komt van Ferrari)

Kick Sauber

Nico Hülkenberg

Gabriel Bortoleto (rookie)

Newey bij Aston Martin

En tot slot. Adrian Newey bij het team van Aston Martin. De meesterontwerper diende afgelopen seizoen zijn ontslag in bij Red Bull Racing ten gevolge van de interne onrust binnen het team, om enkele maanden later zijn handtekening onder een contract bij Aston Marin te zetten. Alhoewel Newey met name voor 2026 zijn stempel zal kunnen drukken gezien de nieuwe reglementen dat jaar, wordt het erg interessant om te zien of de Brit dit jaar ook al performance weet te vinden voor het inconsistente Aston Martin.

