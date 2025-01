Lewis Hamilton heeft vandaag zijn eerste meters voor Scuderia Ferrari mogen rijden. Dat deed de zevenvoudig wereldkampioen met de SF-23 uit het F1-seizoen van 2023. Hij legt uit hoe de eerste test voor de Italiaanse renstal verliep en zijn gevoelens erover.

Hamilton heeft tot nu toe al zijn wereldtitels in de koningsklasse behaald met een Mercedes-krachtbron, eerst bij McLaren in 2008 en daarna bij het fabrieksteam van de Zilverpijlen in 2014 en 2015 en van 2017 tot en met 2020. Het team dat onder leiding staat van Toto Wolff, heeft het echter lastig gehad de afgelopen jaren. Sinds de introductie van de grondeffectauto's is het voor Mercedes een enorme uitdaging geweest om te proberen overwinningen te scoren. Dat lukte alleen in São Paulo in 2022 en vier keer in 2024. Hamilton besloot al tijdens de winterstop voor 2024 te verhuizen naar Ferrari. Deze woensdag mocht hij voor het eerst achter het stuur van de rode bolide kruipen en dat deed hij op het privécircuit van Fiorano, vlakbij de fabriek in Maranello.

Grootste glimlach

"Vanochtend was een van de beste momenten van mijn leven", vertelde Hamilton. "Toen ik de auto startte en de garage uit reed, had ik de grootste glimlach op mijn gezicht. Het deed me denken aan de allereerste keer dat ik met een Formule 1-auto testte - zo'n gaaf en speciaal moment. Vandaag, bijna twintig jaar later, voelde ik diezelfde emoties weer. Ik kon van buiten al zien hoe gepassioneerd de geweldige Ferrari-familie was, van elk lid van het team tot de fans, maar om dat zelf te mogen ervaren als Ferrari-coureur is echt buitengewoon. Passie vloed hier door de aderen van iedereen en het is onmogelijk om je dan niet te laten meeslepen. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor de warmte die ik deze week van iedereen hier in Maranello heb gevoeld. Er is nog een boel werk aan de winkel, maar ik kan niet wachten om te beginnen."

