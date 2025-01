Lewis Hamilton heeft zijn eerste rondjes in een F1-auto van Ferrari achter de rug. De Brit deed dit in grijze en mistige omstandigheden, in het bijzijn van zijn familie en heel veel Italiaanse en Ferrari-fans. Er zijn nu details onthuld van de testdag.

Corriere della Sera, dat aanwezig was tijdens de testdag op het circuit in Fiorano, maakte een verslag van de eerste dag. De week begon voor Hamilton al op maandag, toen hij met alle camera's op zich gericht begon aan zijn avontuur bij Ferrari. De Instagram-post van Ferrari, met de auto en zeven ramen (met achtste deur die nog gesloten was), is de meest gelikete foto van het historische team op Instagram. Daarna werd ook al snel bekend via geruchten dat Angela Cullen als fysio terug gaat keren in het team van de Brit.

Eerste testdag en kilometers Hamilton namens Ferrari

Op woensdag was het vervolgens zover: de eerste kilometers van Hamilton in een Ferrari. Het was een mistige en grijze dag, zoals het weer in Nederland de afgelopen dagen ook was. Om 09:16 uur ging Hamilton voor het eerst naar buiten voor zijn eerste kilometers, onder luid gejuich van de aanwezige fans. In het grijze weer viel zijn nieuwe gele helm enorm op. De Brit reed in de SF-23 uit 2023, het meest recente exemplaar waar een test zoals deze in verreden mag worden. De auto van 2024 is dus niet toegestaan.

Productieve dag Hamilton

Hamilton begon zijn dag op de wets en zou daarna, naarmate de baan warmer werd en het weer beter, overstappen op de harde band. Hamilton had meerdere keren last van blokkerende banden bij het remmen, maar gelukkig voor hem was het doel niet om goed te presteren en snelle tijden te noteren. Het enige doel: gewend raken aan de werkwijze van Ferrari, de procedures en de auto zelf. De kans dat dit allemaal anders is dan bij Mercedes het geval was, is natuurlijk groot. Ook werd er natuurlijk geoefend met zijn nieuw race engineer, Riccardo Adami, en deed hij meerdere startoefeningen. Hamilton reed in totaal rondom de dertig rondjes en 90 kilometer voordat hij uiteindelijk onder begeleiding afscheid nam van de aanwezige fans. Hamilton zal eind januari nog in Barcelona wat tests afwerken en dan langzaam maar zeker toewerken richting de testdagen van F1 in Bahrein eind februari.

