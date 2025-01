Het lijkt definitief: Angela Cullen gaat terugkeren aan de zijde van Lewis Hamilton. De Nieuw-Zeelandse blondine vierde grote successen aan de zijde van de Britse coureur. Even verdween ze van het podium, maar nu gaat ze - zo lijkt het - beginnen aan haar volgende stint in de koningsklasse.

We kennen Cullen natuurlijk allemaal nog steeds als de vertrouwenspersoon en vrouw aan de zijde van Hamilton tijdens racesessies. De Nieuw-Zeelandse werd zeven jaar voor haar vertrek aangewezen als de fysiotherapeute van Hamilton, maar bekleedde uiteindelijk een veel belangrijkere rol dan dat. Ook op mentaal gebied speelde zij tijdens de samenwerking met de Brit een belangrijke rol voor de man uit Stevenage. Tijdens Grand Prix-weekenden was de blondine amper weg te denken aan de zijde van Hamilton en tijdens de televisie-uitzendingen zagen we haar dan ook bijna altijd naast de zevenvoudig wereldkampioen.

IndyCar

Toch kwam er een einde aan de samenwerking tijdens het weekend in Djedda 2023. Lange tijd zagen we Cullen niet terug in de motorsport. Na een lange stilte en enkele cryptische Instagram-berichten, zagen we de populaire Cullen begin dit seizoen ineens in de IndyCar verschijnen, waar ze de samenwerking aanging met landgenoot Marcus Armstrong. De afgelopen weken begonnen er ineens weer dingen te spelen wat betreft een mogelijke terugkeer in de Formule 1. De blondine voedde de geruchten met een cryptische post op Instagram en even later gooide ze haar kanaal zelfs op zwart, waardoor de geruchtenmolen nog verder begon te draaien.

Terug in Project 44

Op dinsdag pakte Daily Mail dan uit met het nieuws dat al even in de lucht leek te hangen: Hamilton en Cullen zouden gaan kiezen voor een hereniging. Nu lijken we dat gerucht inmiddels wel voor waarheid aan mogen te gaan nemen. Verschillende gerenommeerde mediakanalen pakken namelijk uit dat Hamilton en Cullen weer met elkaar gaan werken en ook de Formule 1 pakt zelf uit met dat nieuws. Bovendien zijn er meer details bekend: Cullen gaat namelijk in dienst treden bij het Project 44-bedrijf van Hamilton zelf. Dat gaat in de rol als teamfysio ondersteuning bieden aan Hamilton bij zijn tijd bij Ferrari en tijdens andere projecten.

