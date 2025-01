Hamilton op 'date' gespot met 52-jarige actrice, Horner sneert naar Russell | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De winterstop is nog altijd in volle gang, maar dat wil niet zeggen dat de wereld van de Formule 1 stilstaat. Ook naast de baan valt er natuurlijk genoeg te beleven. Zo hoorden we Christian Horner uitspraken doen over George Russell, terwijl Lewis Hamilton gespot is met zijn mogelijke nieuwe liefde, waarmee hij aan het daten zou zijn. De gebroeders Coronel beleefden een mindere dag: zijn hadden pech in de Dakar, niet de eerste keer deze editie.

Voorzitter Grand Prix van België: "Formule 1 wil maar acht Grands Prix in Europa"

Onder leiding van Liberty Media is de Formule 1 sinds 2018 een andere weg ingeslagen dan voormalig eigenaar van de koningsklasse, Bernie Ecclestone. De Formule 1 richt zich tegenwoordig meer dan ooit op races buiten Europa en volgens Melchior Wathelet, voorzitter van de Grand Prix van België, is er een duidelijke limiet die de FOM heeft met het aantal Europese races. Meer lezen over de Grand Prix van België? Klik hier.

Horner reageert op bewering Russell: "George moet zich druk maken om andere problemen"

Teambaas Christian Horner heeft de bewering van George Russell dat een groot deel van het Red Bull Racing-personeel hun diensten elders zouden aanbieden, naar het rijk der fabelen verworpen. "Als ik George was zou ik mij meer zorgen maken om andere problemen", citeert F1i.com. "Ik weet niet aan wie hij denkt dat ze hun diensten aanbieden, maar alle sleutelpersonen hebben zich voor de lange termijn aan het team gecommitteerd." Meer lezen over de uitspraken van Christian Horner richting George Russell? Klik hier.

Lewis Hamilton in New York gespot met 52-jarige actrice Sofia Vergara

Lewis Hamilton maakt zich op voor zijn debuutseizoen bij Ferrari, maar brengt voordat het zover is, een aantal dagen door in New York. Daar is hij door verschillende media gespot op een vermeende date met de 52-jarige actrice Sofia Vergara. Verschillende Amerikaanse media hebben de Formule 1-ster vastgelegd op de gevoelige plaat, terwijl hij op een vermeende date zou zijn met de 52-jarige actrice Sofia Vergara. Meer lezen over de de gesignaleerde Lewis Hamilton? Klik hier.

Piquet geeft grote hint over opvoeding van kind met Verstappen

Voor Max Verstappen staat er dit jaar niet alleen een nieuw Formule 1-seizoen voor de deur, zo is vriendin Kelly Piquet in verwachting en zal er binnen afzienbare tijd een klein hummeltje op de wereld komen. Piquet heeft echter wel een idee hoe de opvoeding eruit moet gaan zien en ze deelt haar gedachten op Instagram. Op social media laat Piquet weten dat zij eigenlijk helemaal niet zoveel opheeft met de digitale wereld voor kinderen. "Trots dat mijn 'P'(Penelope) minimaal op de iPad kijkt en veel meer geniet van spelen en creativiteit", zo begint ze onder meer. Meer lezen over de woorden van Kelly Piquet? Klik hier.

Gebroeders Coronel lopen tegen olielek aan: "Ik ben er doodziek van"

De Dakar is op dit moment in volle gang, maar voor Tim en Tom Coronel wordt het wellicht een jaar om snel te vergeten. Eerder werden ze al uit de klassementen gehaald en op woensdag zat het opnieuw niet allemaal mee voor de rallycoureurs uit Nederland. Het had te maken met een olielek in het voertuig van de broeders. Een flinke smet op een zo mooi lijkende dag: "In het laatste deel viel de stuurbekrachtiging weg, dat kwam door een lekkage in de jack. De olie van de jack en de stuurbekrachtiging zit op hetzelfde systeem. Op een gegeven moment viel de hele stuurbekrachtiging weg en moesten we even stoppen. We hebben er toen maar wat remvloeistof in gedaan, want olie is olie." Meer lezen over de pech van Tim en Tom Coronel? Klik hier.

