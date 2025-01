Teambaas Christian Horner heeft de bewering van George Russell dat een groot deel van het Red Bull Racing-personeel hun diensten elders zouden aanbieden, naar het rijk der fabelen verworpen.

George Russell en Max Verstappen kregen het afgelopen seizoen stevig met elkaar aan de stok, nadat de Nederlander in Qatar tegen een gridstraf van één plaats aanliep, omdat hij in de kwalificatie Russell in de weg zou hebben gezeten. Verstappen vertelde vervolgens in de media dat hij verbijsterd was over de manier waarop de Mercedes-coureur zich bij de wedstrijdleider had gedragen, omdat hij werkelijk alles uit de kast zou hebben getrokken om de viervoudig wereldkampioen een straf aan te naaien. Russell kon daarom maar beter "oprotten."

Artikel gaat verder onder video

Ruzie Verstappen en Russell

De ruzie duurde voort in Abu Dhabi, waar Russell vertelde dat Verstappen zou hebben gedreigd om bewust tegen de Brit aan te crashen. Daarnaast beweerde de Mercedes-coureur dat 25 procent van het Red Bull-personeel hun cv's naar Mercedes, McLaren en Aston Martin zou hebben gestuurd, omdat ze niet met Verstappen samen wilden werken. Klinkklare onzin, aldus Red Bull Racing-teambaas Christian Horner: "Als ik George was zou ik mij meer zorgen maken om andere problemen", citeert F1i.com. "Ik weet niet aan wie hij denkt dat ze hun diensten aanbieden, maar alle sleutelpersonen hebben zich voor de lange termijn aan het team gecommitteerd."

Horner reageert

Horner vervolgt: "Als je kijkt naar mensen zoals Gianpiero Lambiase en alle sleutelpersonen van het en engineering team: dat zijn allemaal contracten voor de lange termijn. Eén van de minder leuke kanten van deze business is de moeite die wordt gedaan om te profiteren van de problemen van andere teams. Je moet begrijpen dat we uit een seizoen kwamen waar we niet alleen dominant waren, maar de concurrentie hebben vernietigd in 2023. Ik heb het al vaker gezegd, maar hoe hoger je klimt, hoe scherper de messen. In 2024 werden ze op sommige vlakken erg scherp. Als er zo ontzettend veel op het spel staat, zullen andere teams alles proberen om een gigantisch succesvol team te destabiliseren."

Gerelateerd