Lewis Hamilton maakt zich op voor zijn debuutseizoen bij Ferrari, maar brengt voordat het zover is, een aantal dagen door in New York. Daar is hij door verschillende media gespot op een vermeende date met de 52-jarige actrice Sofia Vergara.

Lewis Hamilton is met zijn zeven wereldkampioenschappen een van de grootste namen die ooit voet heeft gezet in de Formule 1-paddock. De 40-jarige coureur heeft deze winter de overstap van Mercedes naar Ferrari gemaakt, en hoopt in de herfstdagen van zijn carrière het grote succes terug te kunnen brengen naar Maranello. Alhoewel achter de schermen de voorbereiding op het 2025-seizoen al in volle gang is, hebben de coureurs nu echter eerst de tijd om zichzelf weer volledig op te laten voor het nieuwe jaar.

Op date in New York

Zo brengt Hamilton momenteel een aantal dagen door in het door hem zo geliefde New York. Verschillende Amerikaanse media hebben de Formule 1-ster vastgelegd op de gevoelige plaat, terwijl hij op een vermeende date zou zijn met de 52-jarige actrice Sofia Vergara, onder andere bekend van haar rol in de hitserie Modern Family. "Het lijkt erop dat de vonken er vanaf spatten", zo schrijft TMZ. "Sofia en Lewis grijnzen van oor tot oor naar elkaar en ze lijken helemaal verliefd. Flirterige blikken, speelse gebaren en twee sexy, rijke beroemdheden. Meer hoef je niet te zeggen."

Sofia Vergara and Lewis Hamilton in New York. pic.twitter.com/3pVi2yXd3o — 21 (@21metgala) January 15, 2025

