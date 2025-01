Voor Max Verstappen staat er dit jaar niet alleen een nieuw Formule 1-seizoen voor de deur, zo is vriendin Kelly Piquet in verwachting en zal er binnen afzienbare tijd een klein hummeltje op de wereld komen. Piquet heeft echter wel een idee hoe de opvoeding eruit moet gaan zien en ze deelt haar gedachten op Instagram.

In aanloop naar het raceweekend in Abu Dhabi werd bekend dat Verstappen voor het eerst vader gaat worden. De rol van vader kent hij overigens al wel, want vriendin Piquet heeft dochter Penelope. Verstappen ziet zichzelf als bonuspapa en gaf aan dat hij daardoor ook beter voorbereid is op het moment dat zijn eigen kind ter wereld komt.

Schermtijd binnen de perken houden

Op social media laat Piquet weten dat zij eigenlijk helemaal niet zoveel opheeft met de digitale wereld voor kinderen. "Trots dat mijn 'P'(Penelope) minimaal op de iPad kijkt en veel meer geniet van spelen en creativiteit. Ik raak zo gefrustreerd als ik ouders constant telefoons en tablets in de gezichten van kinderen zie duwen bij elke gelegenheid, zonder überhaupt alternatieven te proberen. Wij zijn allemaal zonder opgegroeid, dus het is mogelijk om schermtijd te beperken."

