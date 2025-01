In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat F1TV-presentator Will Buxton per direct nieuw, permanent werk heeft gevonden als commentator bij IndyCar, en ging wereldkampioen Formule 1 Jacques Villeneuve hard in op Max Verstappen. Villeneuve denkt dat Verstappen niet gemist zal worden als hij de sport ooit verlaat, terwijl Buxton precies dat - de Formule 1 verlaten - zal doen in 2025. Ook deden we wederom verslag over de laatste etappe van Dakar 2025, die inmiddels al bijna twee weken onderweg is. Dit is de GPFans Recap van dinsdag 14 januari.

Villeneuve hard over Verstappen: 'Als hij stopt, maalt niemand om hem'

Jacques Villeneuve, voormalig wereldkampioen in F1, stelt dat Max Verstappen 'snel weer vergeten zal zijn' als hij stopt met racen in de koningsklasse. Daarnaast vraagt hij zich hardop af waar de toekomst van de Nederlander ligt, en denkt hij dat Verstappen zichzelf ook wel eens afvraagt of hij niet beter een nieuwe stap kan gaan zetten. Lees hier al het commentaar van Jacques Villeneuve over Max Verstappen!

Will Buxton wordt permanent nieuwe IndyCar-commentator

F1TV-presentator Will Buxton heeft nieuw werk gevonden als commentator voor IndyCar. Buxton, die ook een hoofdrol speelt in de Netflix-serie Formula 1: Drive To Survive, zal permanent zijn nieuwe rol gaan bekleden samen met James Hinchcliffe en Townsend Bell. Buxton was sinds 2010 al verslaggever van de Formule 1, maar heeft ook al jaren aan ervaring over de Amerikaanse raceklasse. Lees hier meer over de overstap van Will Buxton.

Dakar 2025: Henk Lategan verliest leiding in klassement, allereerste zege voor Dacia

Henk Lategan reed zeven etappes van de 47e editie van de Dakar Rally aan de leiding van de tussenstand, maar hij is die nu kwijtgeraakt aan een andere Toyota-coureur, een thuisheld in Saoedi-Arabië. Paul Spierings maakte een baaldag mee tijdens Etappe 9, terwijl Mitchel van den Brink streed om een dagsucces. Lees hier het volledige verslag van vandaag over de Dakar Rally!

FIA en Formule 1 botsen: Hoe de teams bijna hun eigen wereldkampioenschap opzetten | GPFans Special

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) en de deelnemers in de Formule 1 lijken steeds verder uit elkaar te groeien. Vooral onder de coureurs heerst er onvrede over de gang van zaken bij de internationale autosportbond. Het is echter niet de eerste keer dat er wrijving is met de FIA. Lees hier in deze GPFans Special over de ruzie met de teams die bijna uitliep op een scheiding en het einde van de Formule 1.

Snel ontslag bij Red Bull Racing in 2025? 'Tsunoda zit daar alleen vanwege Honda'

Jacques Villeneuve is van mening dat Williams in 2025 wel eens kan gaan verrassen, terwijl Aston Martin volgens hem de teleurstelling gaat worden van 2025. De voormalig wereldkampioen maakt vervolgens een opvallende keuze als hij moet zeggen wie er in 2025 als eerste ontslagen wordt. Welke keuze dat is lees je hier!

