Henk Lategan reed zeven etappes van de 47e editie van de Dakar Rally aan de leiding van de tussenstand, maar hij is die nu kwijtgeraakt aan een andere Toyota-coureur, een thuisheld in Saoedi-Arabië. Paul Spierings maakte een baaldag mee tijdens Etappe 9, terwijl Mitchel van den Brink streed om een dagsucces.

De overgebleven deelnemers van de Dakar verlieten vandaag de Saoedische hoofdstad Riyad en reden 589 kilometer richting Haradh, waarvan 357 kilometer de special stage was. Etappe 9 had bij de motoren dezelfde top twee als in Etappe 8 met Luciano Benavides die opnieuw won met de Red Bull-KTM voor de Honda van Adrien Van Beveren. Klassementsleider Daniel Sanders werd derde en vergrootte zijn voorsprong op Tosha Schareina. De Spanjaard moest genoegen nemen met P7 op bijna zeven minuten van Benavides, een knappe prestatie in acht nemend dat hij hard ten val was gekomen. David Zille pakte het dagsucces in de Challenger-klasse voor T3-buggy's. Paul Spierings kwam op een teleurstellende twintigste plek aan de finish, maar blijft nog derde in de tussenstand. Francisco López Contardo won de etappe in de SSV-klasse voor T4-buggy's voor klassementsleider Brock Heger, de debutant die maar liefst 109 minuten voor Sébastien Loeb Racing-teamgenoot Xavier De Soultrait ligt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dakar 2025: Benavides wint Etappe 8 na verlenen medische hulp, tijdverlies voor Van den Brink

Voor het eerst sinds Etappe 1 nieuwe leider bij de auto's

Nasser Al-Attiyah domineerde de negende etappe bij de auto's en verdiende de allereerste overwinning voor Dacia. Hij finishte een aantal minuten voor de Mini van Guillaume De Mévius, de Toyota van Yazeed Al Rajhi en de Ford van Mattias Ekström. Henk Lategan raakte ongeveer een kwartier kwijt door een lekke band en kwam pas als elfde aan in Haradh. Hij is de leiding in het klassement kwijtgeraakt aan Toyota-collega Al Rajhi. Het gat is 7 minuten en 9 seconden. Lategan was niet de enige Zuid-Afrikaan met problemen. Guy Botterill is in de slotfase van de etappe op volle snelheid gecrasht en ligt uit de rally.

Ronald van Loon finishte netjes 26e en was de beste Nederlander, twee posities voor Dave Klaassen. Tim en Tom Coronel moesten genoegen nemen met de 35e stek op Etappe 9, slechts zes seconden voor Rik van den Brink.

❌ Guy Botterill is out of the race.



After 272 km of today’s special, Guy and co-pilot Dennis Murphy suffered an accident.

The Toyota crew is okay, but they won’t continue towards Haradh. A tough blow for the South Africans, who’ve been battling for stage wins in recent days.… pic.twitter.com/HDmzQxaCjP — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2025

OOK INTERESSANT: Tim en Tom Coronel mogen terug in Dakar maar ondervinden nieuwe frustrerende problemen

Loprais komt opnieuw dichter bij Van den Brink

Aleš Loprais, Mitchel van den Brink en Vaidotas Žala streden om het dagsucces bij de vrachtwagens en het was de eerstgenoemde die uiteindelijk de snelste tijd klokte. Hij ging van Riyad naar Haradh in 3 uur, 20 minuten en 51 seconden en versloeg daarmee Van den Brink op 1 minuut en 29 seconden. Ze strijden om de tweede plek in de klassement, waar het verschil nog maar minder dan vijf minuten is. Van den Brink moet dus echt gaan oppassen de komende drie laatste dagen. Martin Macík pakte vandaag de vierde plaats achter Žala en ligt nog steeds comfortabel bovenaan in de tussenstand. Martin Soltys completeerde de top vijf voor vier Nederlanders: Kees Koolen, Martin van den Brink, Maurik van den Heuvel en Richard de Groot

Gerelateerd