Tim en Tom Coronel werden voor de zevende etappe van de Dakar Rally uit het klassement gehaald en mochten die proef niet starten. De tweeling mocht vanaf vandaag terugkeren, maar dan in de speciale Experience-klasse. Helaas stuit het Nederlandse duo in de Century CR7 opnieuw op problemen en dat zorgt bij Tom voor koppijn.

De gebroeders Coronel maakte een relatief vlekkeloze eerste week van Dakar mee. Natuurlijk waren er hier en daar de figuurlijke hobbeltjes, maar dat heeft iedereen wel in de zwaarste rally ter wereld. Ze lagen indrukwekkend 24e in het klassement bij de auto's na de vijfde etappe van Al-Ula naar Ha'il. Na de rustdag van vrijdag begonnen ze in het weekend aan Etappe 6, het eerste deel van een marathonproef. De accu van de Century had het begeven evenals de dynamo en zelfs de reservedynamo, iets wat Tim en Tom nog nooit eerder hadden meegemaakt. Ze moesten een nacht in de woestijn doorbrengen en omdat ze te laat in het bivak aan waren gekomen, werden ze uit het klassement gehaald en moesten ze Etappe 7 overslaan.

Koppijn en frustratie

Vandaag wordt de achtste Dakar-etappe verreden, 733 kilometer van Al Duwadimi naar de Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. 487 kilometer hiervan is de special stage. Tim en Tom Coronel rijden niet meer voor het klassement, maar mogen nu alsnog meerijden in de Dakar Experience, de speciale klasse voor uitgevallen deelnemers die de finish op vrijdag 17 januari puur voor de ervaring nog wel willen halen. Helaas verloopt het weer niet soepel. Bij het sleutelen is een onderdeel op het hoofd van Tom beland.

Ze zijn vervolgens weer stilgevallen, dit keer vanwege remproblemen. De ontluchtingsschroeven lekten namelijk. "Grote problemen. Ah, waarom nou? Het ging [vandaag] zo goed!", klinkt het. Na reparaties van waarschijnlijk pakweg een halfuur zijn de Coronels weer onderweg.

