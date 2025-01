De 47e editie van de Dakar Rally ging deze zondag verder met de zevende etappe, maar zonder Tim en Tom Coronel. Althans, de tweeling rijdt nog mee, maar is uit het klassement gehaald. Bij de auto's is het ontzettend spannend met Yazeed Al Rajhi die het gat dicht richting Toyota-collega Henk Lategan. Paul Spierings en Mitchel van den Brink blijven ieder nog op podiumkoers, maar een dagsucces zat er niet in.

De deelnemers moesten in Etappe 7 maar liefst 745 kilometer afleggen in een ronde om Al Duwadimi, waarvan 481 kilometer de special stage was. Daniel Sanders heeft zijn eerste zege gepakt bij de motoren sinds de vierde proef van afgelopen woensdag. De Red Bull-KTM-rijder breidt zo zijn leiding uit tot 15 minuten en 33 seconden op Tosha Schareina die vandaag derde werd, vlak achter Edgar Canet. Corbin Leaverton was het snelst in de Challenger-klasse voor T3-buggy's. Paul Spierings werd zesde op 10 minuten en 50 seconden achterstand, maar blijft derde in de tussenstand. Jeremías González Ferioli ging er met de etappezege vandoor in de SSV-klasse voor T4-buggy's.

21 seconden na 5000 kilometer

De zevende etappe was al ingekort, vanwege regenachtige weersvoorspellingen, maar een stukje uit de special stage telt nu later ook niet mee, omdat de Amaury Sport Organisation (ASO) een fout had gemaakt in de routebeschrijving, het zogeheten roadbook. Lucas Moraes is als winnaar uitgeroepen bij de auto's voor de Fords van Mattias Ekström en Mitch Guthrie, de Dacia van Nasser Al-Attiyah en de andere Toyota van Seth Quintero. Yazeed Al Rajhi sloot de proef af als zesde en maakte 6 minuten en 55 seconden goed op klassementsleider Henk Lategan, die vandaag genoegen moest nemen met P15. Het gat tussen Lategan en Al Rajhi is nog maar 21 seconden na iets meer dan 5000 kilometer! Ekström (op 10 minuten en 25 seconden) en Al-Attiyah (op 21 minuten en 57 seconden) komen tevens gevaarlijk dichtbij de leidende Toyota's.

Ronald van Loon was vandaag de snelste Nederlander op P35 voor Maik Willems en Dave Klaassen. Tim en Tom Coronel mogen nog wel meerijden in de rally, mits de Century CR7 niet opnieuw accuproblemen ondervindt en ze daadwerkelijk de finishes halen, maar ze zijn uit het klassement gehaald, omdat ze te laat in het bivak aankwamen na de zesde proef van zaterdag. De ASO had opnieuw een foutje gemaakt. De tweeling had wel een startbewijs ontvangen voor Etappe 7, maar dat bleek niet de bedoeling en ze werden na het begin van de proef weer teruggefloten.

Van den Brink moet P2 verdedigen

Aleš Loprais schreef de zevende etappe op zijn naam bij de vrachtwagens achter het stuur van de De Rooy-Iveco voor teamgenoot Vaidotas Žala. Martin Macík kwam als derde aan de eindstreep en heeft in het algemeen klassement zijn voorsprong op Mitchel van den Brink opnieuw uitgebreid. De laatstgenoemde maakte vandaag een technisch mankement mee en werd als vijfde geklasseerd, 28 minuten en 55 seconden achter Loprais. De Tsjech zit daardoor nog maar iets meer dan 22 minuten achter Van den Brink. Kees Koolen werd vandaag vierde met de opvallende Scania van Maurik van den Heuvel op de zesde stek. William de Groot en Anja van Loon eindigden wederom in de top tien.

