De Dakar van 2025 is uitgelopen op een flinke deceptie voor de gebroeders Tim en Tom Coronel. De twee heren brachten een nacht in de woestijn door met problemen aan de auto en kregen de volgende dag na het ontvangen van het startbewijs ineens te horen gediskwalificeerd te zijn uit het algemeen klassement

De etappe, die na de rustdag plaatsvond, bestond uit een rotsachtig eerste deel en een tweede deel met veel. De broers begonnen voortvarend aan de 605 kilometer lange special. Ondanks een steen op de voorruit, die het zicht beperkte, haalden ze meerdere auto's in en navigeerden succesvol door de duinen. “Het was een hele mooie stage,” vertelt Tom. “In het eerste deel kregen we nog een steen op de voorruit waardoor ik helemaal niks meer zag, maar we gingen super goed en haalden meteen wat auto’s in. In het tweede deel kregen we de duinen en ook daar kwamen we heel mooi doorheen. De snelheid zat er echt goed in, totdat we twee keer een alarm kregen dat de accu’s leeg aan het lopen waren. We zijn gestopt, maar we konden niet vinden wat er aan hand was.” Toen besloten de heren zo ver mogelijk door te rijden.

Zelf sleutelen

Vervolgens ging het 85 kilometer voor de finish helemaal mis: "Toen viel de auto helemaal dood. Dat was zo’n 85 kilometer voor de finish. Beide accu’s waren leeg, helemaal niets deed het meer. Uiteindelijk bleek dat allebei de dynamo’s stuk waren. We hebben er eentje op de motor – de hoofddynamo – als die die kapot gaat schakelt hij over naar de reservedynamo op de versnellingsbak. Maar ze waren dus allebei kapot. Dat is echt ongekend, dat heb ik nog nooit meegemaakt.” Omdat de assistentietruck ook met pech te kampen had, gingen de broers zelf sleutelen aan de wagen. "Na vele uren hebben we toch de boel aan de praat gekregen en konden we eindelijk door.”

Einde Dakar

Diep in de nacht werd het bivak in Al Duwadimi bereikt. Zonder te rusten vertrokken ze direct naar de start van de volgende etappe. Ondanks een verstrekte startkaart kregen de gebroeders Coronel bij de start plotseling geen toestemming om de klassementsproef te beginnen en keerden noodgedwongen terug naar het bivak, zonder dat het helemaal duidelijk was waarom. Hierdoor strijden ze niet langer mee in het algemeen klassement en vervolgen ze de rally in de Dakar Experience-categorie, waarin deelnemers die uitgevallen zijn de resterende etappes mogen afleggen.

