Le Dakar ging op deze zaterdag weer onderweg na een rustdag. Guillaume De Mévius was het snelst in zijn Mini en dus stond er in deze 47e editie van de rally eindelijk geen Toyota bovenaan. Tim en Tom Coronel zijn ondertussen op problemen gestuit, terwijl Mitchel van den Brink zijn tweede etappe van 2025 won.

Etappe 6 was de langste proef op één dag. Er werd 829 kilometer verreden tussen Ha'il en Al Duwadimi, waarvan 606 kilometer de special stage was. De Honda's waren erg sterk bij de motoren. Ricky Brabec won de etappe na iets meer dan vijf uur. Teamgenoot Adrien Van Beveren kwam 23 seconden later over de eindstreep. Tosha Schareina werd vierde achter de Hero van José Ignacio Cornejo. Klassementsleider Daniel Sanders kwam niet verder dan P9 en ziet zijn voorsprong op Schareina krimpen tot 11 minuten en 46 seconden. Ross Branch was een van de favorieten, maar de Botswaan maakte een flinke smak mee en moest naar het ziekenhuis. Paul Spierings werd vierde in de Challenger-klasse voor T3-buggy's achter etappewinnaar Yasir Seaidan, Corbin Leaverton en Pau Navarro. De Nederlander maakte twee en een halve minuut goed op klassementsleider Nicolás Cavigliasso. Brock Heger blijft comfortabel eerste in de tussenstand van de SSV-klasse voor T4-buggy's na vandaag de derde tijd te hebben gereden achter Francisco López Contardo en Xavier De Soultrait.

Flinke tegenvallers voor Chicherit en Coronels

Guillaume De Mévius heeft de zegereeks van Toyota weten te doorbreken bij de auto's door de 606 kilometer als snelste af te leggen met een tijd van 4 uur, 34 minuten en 49 seconden. João Ferreira maakte er op anderhalve minuut een één-twee van voor Mini en X-Raid. Dacia-coureur Nasser Al-Attiyah maakte wat tijd goed op de koplopers in de tussenstand door als derde te eindigen in de etappe voor de beste Toyota van Guy David Botterill. Henk Lategan behoudt de leiding in het klassement, maar Yazeed Al Rajhi, die vandaag vijfde werd, is drie minuten dichterbij gekomen. De voorsprong van de Zuid-Afrikaan op zijn Toyota-collega is nog maar 7 minuten en 16 seconden.

Guerlain Chicherit kwam naar de Dakar als een van de favorieten, nadat hij in 2023 met de BRX Hunter twee etappes won evenals in 2024 met Toyota. Helaas ging de Fransman vandaag al vroeg op de proef vol over de kop met de Mini. Hij klaagde over nekpijn en is daarom naar het ziekenhuis afgevoerd. Net als motorrijder Branch ligt er door Chicherit dus ook een grote naam uit bij de auto's.

Tim en Tom Coronel waren niet de snelste Nederlanders in Etappe 6. Die eer ging naar Ronald van Loon voor Rik van den Brink en Maik Willems. De tweelingbroers hebben namelijk enorme problemen gehad met de accu van de Century CR7. Op het moment van schrijven, zijn ze nog steeds niet aan de finish gekomen en dus zijn ze uren kwijtgeraakt.

🚗 This was what was left of @GChicherit and Alex Winocq's car after their crash. Chicherit reported neck pain, and the duo had to withdraw from the race. Wishing them both a swift recovery. 💪#Dakar2025 #DakarInSaudi 🚗 pic.twitter.com/SFsobU03Xz — DAKAR RALLY (@dakar) January 11, 2025

Zes Nederlanders in de top tien

Mitchel van den Brink heeft voor het eerst sinds Etappe 1 weer een proef op zijn naam geschreven bij de vrachtwagens door Etappe 6 in 5 uur, 17 minuten en 19 seconden te doen. Hij was precies 7 minuten sneller dan Martin Macík, maar de Tsjech ligt nog steeds bijna twee uur voor de Nederlander in het klassement. Van den Brink kan alleen maar hopen op problemen voor Macík in de tweede week, wil hij hem voorbijsteken in de tussenstand. Mitchels vader Martin van den Brink klokte vandaag de vierde tijd achter Martin Soltys. Kees Koolen, Richard de Groot, Anja van Loon en William de Groot vonden we ook nog netjes in de top tien. Het was Aleš Loprais die derde was geworden op de proef en blijft ook derde in het klassement, zo'n 52 minuten achter Mitchel van den Brink.

© ASO

