De 47e Dakar Rally nam vandaag tijdens Etappe 5 weer een onverwachte wending. Een late tijdstraf zorgde bij de auto's voor een verschil van slechts 1 seconde aan de kop van het veld, nadat de overwinning ook bij de motoren beslist werd door een penalty. Paul Spierings en Mitchel van den Brink maken bij de buggy's en de vrachtwagens, respectievelijk, ieder een plekje goed.

De deelnemers moesten deze donderdag 491 kilometer afleggen tussen Al-Ula en Ha'il, waarvan 428 kilometer de special stage was. Honda-rijder Adrien Van Beveren dacht de proef op zijn naam te hebben geschreven bij de motoren, totdat hij een tijdstraf kreeg van 2 minuten voor het overschrijden van de maximumsnelheid, en dus ging de dagzege naar Luciano Benevides. De andere Red Bull-KTM van Daniel Sanders heeft de leiding in het klassement behouden, maar werd vandaag twaalfde na een tijdstraf van 8 minuten. Zijn voorsprong op Tosha Schareina is teruggezakt tot 7 minuten en 2 seconden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dakar 2025: Pech voor Al-Attiyah in Etappe 4, Van den Brink kan podium ruiken

Eén cruciale seconde

Yasir Seaidan was oppermachtig in de Challenger-klasse voor T3-buggy's en schreef Etappe 5 op zijn naam met een voorsprong van 8 minuten en 22 seconden. Het kwam als een verrassing, aangezien zijn tussentijden niet doorkwamen bij de waypoints door problemen met de gps. Paul Spierings is tweede geworden vandaag, net voor Abdulaziz Al-Kuwari. De Nederlander is, samen met navigator Jan Pieter van der Stelt, opgeschoven naar de derde plek in het algemeen klassement na problemen voor Corbin Leaverton. Nicolás Cavigliasso leidt nog met bijna een half uur, maar heeft Gonçalo Guerreiro en Spierings wel dichterbij zien komen. Francisco López Contardo pakte ondertussen het dagsucces in de SSV-klasse voor T4-buggy's.

Na de problemen met de achteras in Etappe 4 had Nasser Al-Attiyah een boel goed te maken tijdens Etappe 5. De Dacia-coureur trapte het gas vol in en won eerst met een voorsprong van 9 minuten en 59 seconden. De man uit Qatar was echter een reservewiel kwijtgeraakt, had dat waarschijnlijk niet door en is dus doorgereden. Dat heeft hem een tijdstraf van 10 minuten opgeleverd en dus kreeg Seth Quintero de dagzege bij de auto's in de schoot geworpen op 1 seconde. Toyota blijft dus alsnog onverslaanbaar in deze editie van de Dakar. Henk Lategan behoudt de eerste plaats in het algemeen klassement na vandaag de vierde tijd te hebben geklokt achter de Ford van Mattias Ekström. Tim en Tom Coronel behaalden hun beste etapperesultaat tot nu toe met P20. Maik Willems, Dave Klaassen, Ronald van Loon en Rik van den Brink staan momenteel allemaal in de top veertig van de eindtijden van Etappe 5.

© ASO

OOK INTERESSANT: Voorzitter Assen gooit hengel uit na wegvallen Zandvoort: "Als F1 aangeeft dat het kan..."

Van den Brink stijgt naar podiumplek

Martin Macík heeft Etappe 5 gewonnen bij de trucks en breidt zijn voorsprong opnieuw uit in het klassement. Mitchel van den Brink heeft om nog onbekende redenen lang stilgestaan en heeft bijna 40 minuten verloren. Hij heeft desondanks een positie gewonnen in het algemeen klassement, aangezien Aleš Loprais nóg langer heeft stilgestaan. Het verschil tussen Macík en Van den Brink is echter opgelopen tot 1 uur, 56 minuten en 33 seconden. Kees Koolen mag weer trots zijn op zijn resultaat. Hij kwam als tweede aan de eindstreep, bijna 19 minuten achter Macík. Martin van den Brink, Richard de Groot en Anja van Loon zijn eveneens in de top tien geëindigd vandaag.

Gerelateerd