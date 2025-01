De meer dan driehonderd deelnemers van de 47e Dakar Rally zijn deze woensdag begonnen aan de marathonetappe, een proef waarbij ze aan de finish niet in een bivak zullen overnachten en dus ook geen grote reparaties uit kunnen voeren voor morgen. Toyota blijft onverslaanbaar bij de auto's, terwijl Mitchel van den Brink in de buurt komt van het podium bij de vrachtwagens.

Er werd vandaag van Al Henakiyah naar Al-Ula gereden, een route van 588 kilometer, waarvan de special stage 415 kilometer was. Daniel Sanders had het in Etappe 3 erg lastig, maar in Etappe 4 deed hij goede zaken door opnieuw te winnen bij de motoren met een tijd van 5 uur, 10 minuten en 33 seconden. Tosha Schareina kwam slechts 15 seconden achter de Red Bull-KTM over de streep en stijgt naar de tweede plek in het klassement. Daar zien we dat de andere favorieten, Ross Branch, Skyler Howes en Ricky Brabec, allemaal bijna een kwartier zijn kwijtgeraakt op Sanders. Nicolás Cavigliasso was wederom de te kloppen man in de Challenger-klasse voor T3-buggy's. Paul Spierings werd vierde achter Corbin Leaverton en Abdulaziz Al-Kuwari en de Nederlander blijft op die manier vierde in het klassement na een verlies van 4 minuten en 51 seconden. Sara Price won Etappe 4 in de SSV-klasse voor T4-buggy's. Het lijkt erop dat Xavier De Soultrait problemen heeft opgelopen in de slotfase van de proef en zou dan de leiding in het klassement kwijt gaan raken aan Brock Heger.

Tijdverlies voor Ekström en Al-Attiyah

Na Seth Quintero, Rokas Baciuška en Saood Variawa is Yazeed Al Rajhi de vierde verschillende Toyota-coureur in vier etappes om een dagzege te pakken. Hij verreed de 415 kilometer in 4 uur, 26 minuten en 40 seconden, bijna vijf minuten voor Henk Lategan die de leider blijft in het klassement. Het gat tussen Lategan en Al Rajhi is 6 minuten en 54 seconden. Mattias Ekström kwam vandaag niet verder dan de negende stek en de Ford-fabriekscoureur is een kwartier kwijtgeraakt op Lategan. Hij was echter niet de grootste verliezer van Etappe 4. Dat was Nasser Al-Attiyah. Door problemen met de achteras na een lekke band had hij assistentie nodig van Dacia-teamgenoot Cristina Gutiérrez. Hij verloor bijna een uur en besloot als een malle de proef af te maken. De man uit Qatar hield de schade relatief beperkt door als negentiende te finishen op 33 minuten achterstand. Hij is teruggevallen van P2 naar P7 in het klassement. Tim en Tom Coronel kwamen netjes in de top dertig binnen en stijgen naar de 27e positie in de tussenstand bij de auto's.

Twee Nederlanders in de top drie

Martin Macík heeft bij de vrachtwagens een enorme voorsprong op kunnen bouwen. De MM Technology-Iveco sleepte niet alleen de dagzege binnen, maar kon ook nog eens profiteren van de problemen van landgenoot Aleš Loprais. De De Rooy-Iveco kwam met een enorm verlies van bijna driekwartier aan de finish. Hij heeft nog wel de tweede plek in het klassement behouden, maar zijn achterstand op Macík is opgelopen tot 45 minuten en 54 seconden. Vaidotas Žala, samen met de Nederlandse navigator Max van Grol, kon eveneens Macík niet bijbenen en moest genoegen nemen met de vierde plek. Wie voegde zich dan op het podium van Etappe 4 naast winnaar Macík? Dat waren twee Nederlanders: Mitchel van den Brink kwam 3 minuten en 38 seconden tekort, maar zit nu nog maar een klein halfuur achter Loprais en Žala in het klassement. Kees Koolen werd indrukwekkend derde op 7 minuten en 45 seconden. Anja van Loon, Martin van den Brink en Richard de Groot finishten eveneens in de top tien vandaag.

