De derde etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië zou verrassingen brengen bij de motoren en een spectaculaire koprol en de jongste winnaar ooit bij de auto's. Paul Spierings zat er opnieuw goed bij in zijn klasse, terwijl Mitchel van den Brink eveneens om een dagsucces kon vechten bij de vrachtwagens.

Etappe 3 werd ingekort tot 327 kilometer en het bracht de deelnemers van Bisha naar Al Henakiyah. Daniel Sanders won de proloog en de eerste twee etappes op rij, maar de rijder van het Red Bull KTM-fabrieksteam had het vandaag erg lastig. Hij moest de proef openen, verloor direct tijd en kwam als 21e aan de finish. Het heeft Skyler Howes, Ross Branch, Ricky Brabec, Tosha Schareina en Luciano Benevides allemaal de kans gegeven om het gat te dichten in het algemeen klassement. Waar Sanders eerst een voorsprong had van bijna 13 minuten, zit de top zes nu juist binnen 13 minuten. Er was echter een onverwachte etappewinnaar: Lorenzo Santolino was het snelst op de Sherco met een tijd van 3 uur, 44 minuten en 34 seconden.

Spierings rap bij de buggy's, Loeb slaat over de kop

Paul Spierings werd afgelopen maandag de eerste Nederlandse etappewinnaar in de Challenge-klasse voor de T3-buggy's. Vandaag in Etappe 3 kwam hij slechts 14 seconden tekort op algemeen leider Nicolás Cavigliasso na een proef van 3 uur, 39 minuten en 41 seconden. Spierings blijft vierde in de tussenstand, maar is wel dichter bij Gonçalo Guerreiro en Corbin Leaverton gekomen. Francisco López Contardo kwam als eerste aan de finish in de SSV-klasse voor de T4-buggy's, maar Sébastien Loeb Racing-ploegmaatjes Xavier De Soultrait en Brock Heger blijven het klassement domineren met meer dan een uur marge.

Saood Variawa zegevierde in de derde special stage na 3 uur, 16 minuten en 52 seconden, en is met zijn negentien jaar de jongste winnaar ooit bij de auto's. Mini heeft het tot nu toe lastig, maar Guerlain Chicherit kon eindelijk voor een goed resultaat zorgen door tweede te worden op 33 seconden achterstand. Diens X-Raid-teamgenoten Guillaume De Mévius en João Ferreira finishten ook in de top vijf, vlak achter de andere Toyota van Seth Quintero. Henk Lategan behoudt de leiding in het klassement, 7 minuten en 17 seconden voor de Dacia van Nasser Al-Attiyah.

Sébastien Loeb deed het in de proloog en de eerste twee etappes expres rustig aan, maar na slechts 12 kilometer in de derde proef vloog hij over de kop. Ondanks de vele schade aan de Dacia, kon de negenvoudig rallywereldkampioen door en hij finishte op iets meer dan een uur achterstand, maar de FIA onderzoekt nu de rolkooi. Is de rolkooi beschadigd door de forse crash, dan wordt Loeb uit de wedstrijd gehaald.

Rik van den Brink was de snelste Nederlander bij de auto's voor Ronald van Loon, de gebroeders Coronel en Maik Willems die allemaal in de top vijftig eindigen. Tim en Tom Coronel zijn naar P29 in het klassement gestegen.

Van den Brink maakt een paar minuten goed

Bij de vrachtwagens was het vooraan het veld stuivertje wisselen. Bij het ene waypoint lag Aleš Loprais op kop en bij het andere waypoint was het weer aan Vaidotas Žala. Uiteindelijk was het de eerstgenoemde die de derde etappe won na 3 uur, 36 minuten en 21 seconden in de De Rooy-Iveco, slechts 53 seconden voor teamgenoot Žala die de Nederlandse navigator Max van Grol naast zich heeft. Mitchel van den Brink eindigde prima als derde op twee minuten achterstand en liep een klein beetje in op klassementsleider Martin Macík. Die moest namelijk genoegen nemen met de vierde stek, vlak voor de Tatra Buggyra van Martin Soltys. Kees Koolen, Richard de Groot en Martin van den Brink finishten netjes in de top tien en blijven ook in de top tien van het algemeen klassement, evenals Maurik van den Heuvel.

