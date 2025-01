De 47e editie van de Dakar Rally is vrijdag van start gegaan en de deelnemers, waaronder zestig Nederlanders, hebben de proloog, Etappe 1 en Etappe 2, een 48-uursproef, inmiddels achter de rug. De route van Etappe 3 op dinsdag moet echter flink aangepast worden vanwege de weersomstandigheden in Saoedi-Arabië.

Daniel Sanders heeft tot nu toe elke special stage gewonnen bij de motoren en heeft een voorsprong van meer dan 12 minuten op de sterkste Honda's evenals op de Hero van rallyraid-wereldkampioen Ross Branch. Paul Spierings won voor het eerst een Dakar-etappe en dat deed de Nederlander tijdens de 48-uursproef. Het brengt hem op de vierde plaats in het Challenger-klassement voor T3-buggy's. Xavier De Soultrait gaat momenteel aan de leiding in de SSV-klasse voor T4-buggy's. Henk Lategan staat bovenaan bij de auto's, minder dan vijf minuutjes voor de andere Toyota van Yazeed Al Rajhi. De laatstgenoemde zag vandaag de zege in de 48-uursetappe door zijn vingers glippen, toen Overdrive Racing-teamgenoot Rokas Baciuška tijd terugkreeg. Het is een Tsjechisch feestje bij de trucks waar Martin Macík leidt voor Aleš Loprais, nadat Mitchel van den Brink door technische problemen meer dan een uur had verloren.

LEES HIER DE UITGEBREIDE SAMENVATTING VAN VANDAAG: Spierings verdient eerste zege in Etappe 2, maar veel tijdverlies voor Van den Brink

169 kilometer minder

Morgen (dinsdag) zouden de deelnemers een route van 845 kilometer moeten afleggen van Bisha naar Al Henakiyah, waarvan de special stage 496 kilometer zou bedragen. Deze wordt echter flink ingekort. De Amaury Sport Organisation (ASO) legt aan onder andere GPFans uit waarom.

"De uitdaging van de 48-uursetappe was voor de Dakar-deelnemers een van de hoogtepunten van de race van de afgelopen jaren, ondanks het veeleisende karakter ervan en de inspanningen die het de motorrijders, coureurs en navigators kost. Momenteel wordt de regio rondom Al Henakiyah getroffen door zware stormen die nog een tijdje zullen aanhouden. De organisatoren hebben daarom besloten een ander en minder zwaar programma aan te nemen voor de etappe van morgen. Er is een route voor de stage uitgezet die toegankelijker zal zijn om de deelnemers en machines iets meer respijt te bieden, al helemaal omdat ze op 8 en 9 januari de marathonetappe moeten afleggen. De finish van de special stage zal na 327 kilometer van de originele route zijn, waardoor dus 169 kilometer wegvalt door de regen. De vertrektijden vanuit het bivak blijven onveranderd." Dat betekent dus dat de deelnemers morgen vanaf 7:00 uur lokale tijd van start mogen gaan.

