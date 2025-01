Ben de Groot is de eerste Nederlandse deelnemer die uitvalt in de 47e editie van de Dakar Rally. Hij moest opgeven na de tweede etappe. Het kwam na een opmerkelijk ongeluk waarbij een lokale betrokken was. De Groot brak zelf zijn duim.

De Groot begon prima aan de proloog met de tiende tijd, samen met navigator Ad Hofmans en monteur Govert Boogard. Het Nederlandse trio zat er in de eerste etappe ook goed bij met de veertiende positie in de Iveco PowerStar. Helaas ging het fout tijdens het tweede gedeelte van de tweede etappe, een 48-uursproef van 965 kilometer rondom Bisha. Hij is achterop een lokale gereden die vaststond in het zachte woestijnzand en brak daarbij zijn duim. De fruithandelaar legt uit dat diegene geluk heeft dat hij niet dood is.

Allah bedanken

"We reden met zo'n 100 kilometer per uur door een bocht", legde De Groot uit tegenover Omroep Brabant. "En daar stond ineens een lokale vast in het zand. Ik kon niet meer remmen en we klapten er volle bak op. Maar hij heeft echt veel geluk gehad. Hij was bezig met zijn schepje om zijn auto los te krijgen. Gelukkig stond hij niet voor of achter de auto. Anders was hij dood geweest. Hij heeft daarna ook flink staan bidden. Hij mag Allah ook wel bedanken dat hij nog leeft. De woestijn is zo groot. Hoe groot is de kans dat dan net bij ons een lokale vaststaat in de bocht. Wie verzint het..." Dit was mogelijk de allerlaatste rally voor de Bosschenaar. "Ik denk wel dat ik daarmee stop. Het avontuur is voorlopig wel even voorbij. Maar zeg nooit 'nooit'."

Dit is de route die de overgebleven deelnemers vandaag moeten afleggen, een verkorte special stage van Bisha naar Al Henakiyah van 327 kilometer.

