De 47e editie van de Dakar Rally is een uitputtingsslag gebleken en ook vandaag op de achtste proef was het weer raak. Pablo Quintanilla heeft een blessure opgelopen, nadat hij hard ten val was gekomen. Luciano Benevides hielp de motorrijder en won daarna de etappe. Paul Spierings en Mitchel van den Brink blijven op podiumkoers, al verloor de laatstgenoemde veel tijd vandaag.

De overgebleven deelnemers begonnen vandaag aan Etappe 8, 733 kilometer van Al Duwadimi naar de Saoedische hoofdstad Riyad, en 487 kilometer hiervan was de special stage. Luciano Benevides en Adrien Van Beveren waren het snelst bij de motoren, maar kwamen niet met de snelste tijden aan de eindstreep. Ze stonden namelijk stil bij Pablo Quintanilla die zwaar was gecrasht, om hulp te verlenen. Benevides en Van Beveren hebben daarom tijd teruggekregen van de organisatie waarbij de eerstgenoemde nu is uitgeroepen tot de etappewinnaar. Tosha Schareina werd derde en liep precies vier en een halve minuut in op Daniel Sanders en het gat in de tussenstand is nog maar 11 minuten en 3 seconden.

Lategan breidt leiding uit met etappezege

Paul Spierings werd indrukwekkend tweede in de Challenger-klasse voor T3-buggy's op 1 minuut en 23 seconden van Pau Navarro. De Nederlander is samen met navigator Jan Pieter van der Stelt vijf minuten ingelopen op nummer twee Gonçalo Guerreiro en meer dan negen minuten op klassementsleider Nicolás Cavigliasso. Ondertussen blijft Brock Heger dominant bovenaan staan in de SSV-klasse voor T4-buggy's na opnieuw een tweede plaats op de proef achter Jeremías González Ferioli.

Henk Lategan leidt het klassement bij de auto's al sinds Etappe 2, maar hij heeft nog geen dagsucces gekend sinds 2022. De Zuid-Afrikaan bracht daar vandaag verandering in door de achtste proef te winnen voor Toyota Gazoo Racing-teamgenoot Guy David Botterill, de Century's van Mathieu Serradori en Brian Baragwanath, en Ford-fabriekscoureur Nani Roma. Yazeed Al Rajhi moest genoegen nemen met de zesde stek en ziet zijn achterstand op Lategan uitdijen tot 5 minuten en 41 seconden. Mattias Ekström en Nasser Al-Attiyah verloren nog meer tijd door buiten de top tien aan te komen in Riyad.

Partners Dave en Tessa Klaassen kwamen als snelste Nederlanders aan de finish op P35 met de Daklapack-Red-Lined Revo voor Tim en Tom Coronel en Maik Willems.

Macík oppermachtig bij de trucks

Martin Macík blijft afstevenen op de algehele overwinning bij de vrachtwagens met opnieuw een dagsucces in de achtste etappe. Hij kwam vijf à zes minuten eerder over de streep dan de De Rooy-Iveco's van Aleš Loprais en Vaidotas Žala. Kees Koolen was wederom de beste Nederlander vandaag door de vierde tijd neer te zetten op bijna negentien van Macík. Mitchel van den Brink was ook rap, maar heeft ergens stil moeten staan met een probleem en gaf meer dan twintig minuten toe op Macík. Hij werd zesde, vlak achter Martin Soltys. Martin van den Brink, Maurik van den Heuvel en Richard de Groot finishten ook nog in de top tien. De voorsprong van Macík op Mitchel van den Brink bedraagt nu 2 uur en 29 minuten. De Nederlandse trucker moet vooral oppassen voor Loprais die op P3 nog maar zeven minuten van hem verwijderd is.

