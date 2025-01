Jacques Villeneuve, voormalig wereldkampioen in F1, stelt dat Max Verstappen 'snel weer vergeten zal zijn' als hij stopt met racen in de koningsklasse. Daarnaast vraagt hij zich hardop af waar de toekomst van de Nederlander ligt.

Verstappen is inmiddels viervoudig wereldkampioen in F1 en won in zowel 2021 als in 2022, 2023 en 2024 het kampioenschap bij de coureurs. Toch is dit nog niet genoeg volgens Villeneuve. Tegenover The Action Network zegt Villeneuve dat niemand meer om Verstappen zal geven als hij eenmaal vertrokken is uit de Formule 1. "Als Verstappen uit de Formule 1 stapt, maalt niemand erom."

Artikel gaat verder onder video

Villeneuve duikt in het hoofd van Verstappen

In 2024 ontstonden er door de onrust bij Red Bull en de mindere auto geruchten over de toekomst van de Nederlander. Verstappen gaf zelf al aan dat hij gesprekken heeft gevoerd met Mercedes in 2024, terwijl ook Aston Martin in de geruchten vaak werd genoemd als mogelijk nieuwe team. Villeneuve denkt dat Verstappen zichzelf ook wel eens afvraagt of hij niet beter een nieuwe stap kan gaan zetten. "Max Verstappen zal ook wel eens denken: wat is mijn volgende stap? Je wint met Ferrari, je wint met Mercedes, niet met Aston Martin. Net als Lewis Hamilton wil hij graag winnen."

Villeneuve van mening dat Hamilton naar Ferrari 'groots' is

Volgens Villeneuve kan Verstappen de komende jaren prima het voorbeeld volgen van Hamilton, die na jaren zijn tijd bij Mercedes af heeft gesloten om vanaf dit seizoen bij Ferrari op jacht te gaan naar zijn achtste titel. Een mooie stap, aldus Villeneuve. "Hamilton naar Ferrari is een grote aanwinst. Het is natuurlijk een van de grootste merken ter wereld, zo niet het grootste. Dus ja, die twee bij elkaar, dat is natuurlijk echt geweldig."

