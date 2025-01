Jacques Villeneuve is van mening dat Williams in 2025 wel eens kan gaan verrassen, terwijl Aston Martin volgens hem de teleurstelling gaat worden van 2025. De voormalig wereldkampioen maakt vervolgens een opvallende keuze als hij moet zeggen wie er in 2025 als eerste ontslagen wordt.

Tegenover The Action Network blikt Villeneuve vooruit op 2025. "Wie gaat ons verrassen in 2025? Ik ben benieuwd naar Sainz bij Williams. Zijn eerste tests waren indrukwekkend, omdat de auto sneller ging dan voorheen. En hij is over het algemeen een teambuilder, overal waar hij is geweest. Het is een team dat het echt nodig heeft, dus laten we gaan kijken wat voor effect het precies gaat hebben. Het zou een geweldige stap voorwaarts kunnen zijn, en dat zou de grootste verrassing van het jaar zijn."

Villeneuve schat Aston Martin niet hoog in

Daar waar er een positieve verrassing is, gaat er volgens Villeneuve ook een teleurstelling zijn: Aston Martin. "Ik zou zeggen dat Aston Martin de grootste teleurstelling van 2025 gaat worden. Niet per se omdat ze het slecht zullen doen, maar omdat mensen verwachten dat ze gaan winnen met Adrian Newey erbij. Hij heeft nog helemaal geen tijd gehad om invloed uit te oefenen. De verwachtingen van de buitenstaanders en fans zullen misplaatst zijn."

Villeneuve ziet Red Bull-coureur als eerste ontslagen coureur in 2025

Vervolgens gaat Villeneuve naar de eerste coureur die volgens hem ontslagen gaat worden in 2025: Yuki Tsunoda. "Tsunoda zal de eerste coureur zijn die de grid verlaat. Hij is er alleen vanwege Honda. Op een gegeven moment zal dit stoppen. Volgens mij is het ook al vrij duidelijk dat dit zijn laatste seizoen is bij de Red Bull-familie. Ik zie geen enkel team dat hem wil, tenzij er een grote Honda-push komt." Over Liam Lawson, die in 2025 teamgenoot van Max Verstappen gaat zijn, is Villeneuve nog niet zo zeker. "We hebben gezien dat coureurs die meteen in het hoofdteam werden geplaatst, heel snel instortten. Dus we zullen zien hoe mentaal sterk hij is en hoe goed hij echt is, want dat weten we nog niet. Contractueel gezien is Lawson er om Verstappen te helpen. Maar in zijn eigen hoofd is hij er niet. In zijn hoofd is hij er om Max te vervangen. Dus zal hij proberen om hard en snel te zijn."

